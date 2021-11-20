Sadakataşı'ndan Afganistan'a acil yardım

Sadakataşı Derneği, insani kriz yaşanan Afganistan'a gıda ve kış yardımları ulaştırdı. Derneğin, Kabil ve Vardak kentlerinin kırsal kesimlerinde gerçekleştirdiği dağıtımlardan 250 aile istifade etti.

Bölgede bulunan Sadakataşı acil yardım ekibi, Afganistan'ın başkenti Kabil ve Vardak bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda kumanyası ve battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.

Afganistan'da yaşanan krizden en fazla zararı sivil halk görüyor. Kırsal kesimlerde yaşayan halk gıda temin etmekte zorlanıyor. Kışın yaklaşması ve yaşanan kuraklık nedeniyle bölgede gıda temin etmede yaşanan sorunlar gün geçtikçe artıyor. Yaşanan kriz sonrası Afganistan'da acil yardım çalışmaları başlatan Sadakataşı bölgeye yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

250 aileye acil yardım

Afganistan çalışmaları kapsamında bölgede bulunan Sadakataşı yardım ekibi ihtiyaç sahibi 250 aileye sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, tuz, bulgur ve konserve gıdalardan oluşan erzak dağıtımı gerçekleştirdi. Yaklaşan kış ayları nedeniyle krizin daha da derinleşeceği ülkede dernek tarafından 250 aileye battaniye dağıtımı yapıldı.

Yardımlar devam edecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle en çok sivil halk zarar görüyor. Ülkede birçok alanda sorunlar yaşanıyor. Kırsal kesimlerde yaşayan halk ekmek bulmakta dahi zorlanıyor. Bölgeye gönderdiğimiz yardım ekibimiz 250 yoksul aileye insani yardım ulaştırdı. Bölgede yardım faaliyetlerimiz devam edecek'' ifadelerini kullandı.

Afganistan'a destek olmak için

Sadakataşı Derneği'nin başlatmış olduğu Afganistan yardımlarına destek olmak için AFGANİSTAN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilir, detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonunu arayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.