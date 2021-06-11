Sadakataşı’ndan 32 ülkede Kurban faaliyeti

Sadakataşı Derneği, bu yılkurban faaliyetlerini ‘‘Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri’’ çağrısıyla Türkiye ile birlikte 32 ülkede gerçekleştirecek.Dernek 22 bin hissenin kesimini yaparak 1 milyon insana ulaşmayı hedefliyor.

Kurban organizasyonunu bu yıl ‘‘Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri'' çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 32 ülke ve100'ün üzerinde bölgede gerçekleştirecek olan dernek 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Sadakataşı, kurulduğutarihten itibaren gerçekleştirdiği kurban organizasyonlarını bu sene de 10 yılın vermişolduğu profesyonellik ve güvenle organize edecek.Her yıl daha fazla ülke ve insana ulaşan dernek, bu Kurban Bayramı'nda da yeni coğrafyalara yardım ulaştırmaya devam edecek.

22 bin hisse kurban hedefi

Vekalet yoluyla kurbanlarını derneğe bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek. Sadakataşı bu yıl 22 bin hisse kesimi gerçekleştirerek 1 milyon civarında insanı ulaşmayı hedefliyor.

Çocukların yüzleri gülecek

Sadakataşı Derneği, faaliyet göstereceği ülkelerde ekipleri aracılığıyla 5 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye ederek çocukların bayram sevinçlerine ortak olacak.

Hisse bedeli 750 TL

Dernek tarafından kurban hisse bedeli bu yıl 4 ayrı fiyat kategorisi üzerinden belirlendi. Afrika ve Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 750 TL, Türkiye, Yemen ve Uzak Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge 1200 TL, Balkanlar ve Ortadoğu'nun olduğu üçüncü bölge 1500 TL, Filistin, Irak, İspanya ve Kıbrıs'ın olduğu dördüncü bölge için kurban hisse bedeli 2500 TL olarak duyuruldu.

Nerelerde kurban kesilecek

‘‘Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri'' çağrısıylabaşlatılan kurban organizasyonu bu yıl Türkiye ile birlikte 32 ülkede gerçekleştirilecek.

Afrika; Mali, Burkina Faso, Çad, Kenya, Nijer, Somali, Benin, Togo, Gana ve Tanzanya

Asya; Filipinler (Moro), Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar ve Vietnam

Orta Doğu; Suriye, Irak, Filistin (Gazze ve Kudüs) Lübnan, Kıbrıs ve Yemen

Avrupa;Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Macaristan, İspanya ve Kuzey Makedonya

Geçen yıl neler yapıldı?

2020 Kurban organizasyonunu ‘‘İyilikte Hisseniz Olsun'' çağrısıyla 4 kıta 32 ülkede gerçekleştiren Sadakataşı, 18.193 hisse kurbanı gönülleri tarafından yaklaşık 800 bin kişiye ulaştırdı.

Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?

Kurban hisse bağışı için, dernek genel merkezine gelerek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan bankahesaplarına ulaşarak online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca derneğin 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarakkurban vekalet bağışınızı yapabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.