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TIMETURK / YAŞAM / Sadakataşı kurban ekipleri yola çıktı

Sadakataşı kurban ekipleri yola çıktı

Türkiye ile birlikte 32 ülkede kurban kesim ve dağıtım çalışmaları gerçekleştirecek olan Sadakataşı Derneği ekipleri bölgelere ulaşmaya başladı.

34 Dakika Önce
2021-07-26 14:57:14
Sadakataşı kurban ekipleri yola çıktı

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Sadakataşı ekipleri, hayırseverlerin bağışlamış olduğu kurbanlıkların kesim ve dağıtımlarını organize etmek için Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzakdoğu, Endülüs ve Balkanlar'a ulaşmaya başladı.

Bu sene kurban çalışmalarını ‘‘Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri'' çağrısı ile sürdüren Sadakataşı, başta Türkiye olmak üzere, 32 ülkede kurban eti dağıtarak ihtiyaç sahiplerinin bayram sevinçlerine ortak olacak.

Tanzanya

Bölgeye ulaşan Tanzanya ekip sorumlusu Enes Erbaş yaptığı açıklamada; ‘‘Kesim ve dağıtımını yapacağımız kurban hisseleri ile yardıma muhtaç kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettireceğiz. Buna vesile olan değerli bağışçılarımızateşekkür ederiz.'' İfadelerini kullandı.

Çocuklar unutulmayacak

Sadakataşı Kurban ekipleri 32 ülkede, bayramın sevincini en fazla yaşayacak olan çocukları da unutmayarak onlara bayramlık kıyafetler ve oyuncaklar hediye edecek.

Gana

20 bin hisse kurban

Dernek, bu kurban organizasyonunda, 20 binin üzerinde hisseyi 850 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Ayrıca hayırseverler istedikleri ülkeyi seçerek kurban bağışında bulunabiliyor.

2020 Kurban Çalışmaları2

Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?

Kurban hisse bağışınızı, bayramın ikinci günü (21 Temmuz) saat 23.59'a kadar Sadakataşı Derneği genel merkezine giderek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan banka hesap numaraları ile veya online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca derneğin 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alınarak kurban vekalet bağışınızı yapabilirsiniz.

2020 Kurban çalışmaları

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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