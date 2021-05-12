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Sadakataşı Kudüs’e yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Sadakataşı, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs’te başlattığı sistematik saldırılar sonrası zor günler geçiren Kudüs halkına ‘‘Kudüs Baskı Altında, TürkiyeKudüs Halkının Yanında’’ çağrısıylaacil yardım ulaştırıyor.

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12.05.2021 19:18:33
Sadakataşı Kudüs’e yardım ulaştırmayı sürdürüyor

İşgalci İsrail'in başlattığı saldırılar sonrası zor günler geçiren Kudüs halkına Sadakataşı Derneği acil yardım ulaştırıyor. Dernek, Kudüs'te düzenli olarak iftariyelik ve gıda kumanyası dağıtımları gerçekleştiriyor.

İftar dağıtımı2

İftarlık dağıtımları

Sadakataşı, Osmanlı döneminden kalma Haseki Hürrem Sultan Aşevinde ve Kudüs'te bulunan restoranlarda hazırlanan iftarlık kumanyaları gönüllüleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak dağıtıyor.

400 aileye gıda kolisi

Sosyal ve ekonomik açıdan gelir seviyesinin düşük olduğu Kudüs'te, dernek tarafındanyardımların ikinci etabında 400 aileye hurma, şeker, çay, yağ, pirinç, konserve gıdalar ve tuzdan oluşan gıda kumanyası ulaştırıldı.

Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'de başlattığı saldırlar sonrası birçok kardeşimiz şehit oldu. Biz de dernek olarak Filistin'de zor durumda olan kardeşlerimiz için yardım çağrısında bulunduk. Filistin'e destek olabilmenin bir yolu da buradan geçiyor. İlk etapta Ramazan ayının sonuna kadar iftarlık dağıtımlarımız sürecek. Bölgeye düzenli olarak kumanya ve nakdi destek ulaştırmak için çalışmalarımızadevam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimize zor günlerinde Türk halkı olarak, yardımlarımızı aralıksız ulaştıracağız'' ifadelerini kullandı.

Kampanya afişi

Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği'nin başlatmış olduğu Kudüs acil yardımlarına destek olmak için KUDÜS yazıp 2989'a sms göndererek 10 TL'lik katkıda bulunabilirsiniz. Derneğin www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan yetkililerle irtibata geçebilirsiniz. 

Haseki Hürrem Sultan Aşevi

gıda kumanyası2

gıda kumanyası

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan