Sadakataşı Kudüs’e destek oluyor

Sadakataşı, İsrail işgali altındaki Kudüs’e Ramazan yardımları ulaştırdı. Dernek bölgede gıda kolisi, fitre ve zekât dağıtımları gerçekleştirdi. Sadakataşı,Mescid-i Aksa avlusunda düzenli olarak iftar sofraları kurarak Kudüslülerle bir araya geliyor.

Bu yıl Ramazan çalışmalarına‘‘Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz'' çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği Kudüs'te fitre, zekat, gıda kolisi ve iftarlık kumanya dağıtımları gerçekleştirdi.

200 aileye fitre ve zekât yardımı

Sadakataşı Derneği, ekonomik gelir seviyesinin düşük olduğu kadim Kudüs beldesinde yaşayan 200 aileye fitre ve zekât yardımı ulaştırdı.

800 aileye gıda kolisi

Sosyal ve ekonomik anlamda gelir seviyesinin düşük olduğuKudüs'te, dernek tarafından800 aileye hurma, şeker, çay, yağ, pirinç, konserve gıda ve tuzdan oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.

Geleneksel Aksa İftarları

Dernek,geleneksel Mescid-i Aksa iftarlarının 10. yılında 3 bin Kudüslüyle iftar sofralarında bir araya geldi. Kadir Gecesi'ndede Aksa avlusunda dernek tarafından iftar sofrası kurulacak.

Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Baskı ve işgal altındaki Filistin'e ulaştırdığımızyardımlarinsani ve manevi olarak önemli bir anlam taşıyor. Burayı savunmanın bir yolu da buradan geçiyor.Dernek olarak bölgeye gıda ve nakdi yardımları ulaştırdık. Bölgede yaşayan kardeşlerimize Ramazan ayı sonrasında da yardım ulaştırmaya devam edeceğiz.'' İfadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, kumanya ve bayramlık bedelini 200 TL, fitre bedelini 28 TL, iftar bedelini ise 20 TL olarak belirledi.

Ayrıca RAMAZAN yazıp 2989'a sms göndererek iftar sofralarına 10 TL'lik katkıda bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan zekât, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.