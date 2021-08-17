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TIMETURK / YAŞAM / Sadakataşı Karadeniz’e yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Sadakataşı Karadeniz’e yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Karadeniz’in Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye ulaşan Sadakataşı acil yardım ekipleri selden etkilenen ailelere düzenli olaraksıcak yemek, el feneri, çizme, gıda ürünleri ve hijyen malzemeleri dağıtımı gerçekleştiriyor.

45 Dakika Önce
2021-08-17 15:53:37
Sadakataşı Karadeniz’e yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrasında afetten etkilenen ailelere Sadakataşı acil yardım ekipleritarafından düzenli olarak yardım ulaştırılıyor.

Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde yaşanan sel felaketi sonrasında 77 kişi hayatını kaybetti. Bölgede binlerce ev ve iş yerikullanılamaz durumda. Kriz sonrası bölgeye ulaşan Sadakataşı acil yardım ekipleri ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Acil ihtiyaç malzemeleri

Sadakataşı acil yardım ekipleri su, sıcak yemek, el feneri, çizme, hijyen kolisi ve gıda kumanyasını acil ihtiyaç malzemesi olarak belirledi. Bölgenin ihtiyaçlarına göre dernek tarafından bölgeye acil ihtiyaç malzemeleri ulaştırılmaya devam edilecek.

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Yardımlar devam edecek

Bölgede derneğin gerçekleştirdiğiyardım çalışmalarını koordine eden yönetim kurulu üyesi Recep Çelik yaptığı açıklamada; ‘'Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin hemen sonrasında Sadakataşı acil yardım ekipleri olarak bölgeye ulaştık. İhtiyaçlar doğrultusunda kardeşlerimize gıda, el feneri, çizme, sıcak yemek ve hijyen ürünleri dağıtımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda yardımların bölgeye ulaşmasına vesile olan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz'' İfadelerini kullandı.

hijyen malzemeleri dağıtımı

Destek olmak için

Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrası Sadakataşı Derneği tarafından başlatılan acil yardımlara destek olmak için www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilir, TÜRKİYE yazıp 2989'a sms göndererek 10 TL destek olabilirsiniz. 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonunu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

sıcak yemek dağıtımı

el feneri ve çizme dağıtımı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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