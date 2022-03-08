Sadakataşı İdlibli mültecilere yardım ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan Al Hansa kampında yaşayan mülteci ailelere battaniye,hasır, kömür ve gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

İdlib'de bulunan mülteci kamplarında, Sadakataşı yardım çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yaşanan ağır kış şartları nedeniyle zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine Sadakataşı ekibi tarafından battaniye, hasır, kömür ve gıda kumanyası yardımı ulaştırıldı.

Kış yardımları

İdlib'de yaşayan milyonlarca mülteci soğuk kış aylarını çadırlarda geçiriyor. Yardım çalışmaları kapsamında bölgede bulunan Sadakataşı ekibi Al Hansa kampında yaşayan 300 mülteci aileye battaniye, kömür ve hasır dağıtımı gerçekleştirdi.

Gıda kumanyası dağıtımı

Mülteci ailelerin en önemli ihtiyaçlarından biriside kumanya ve bebek gıda ürünleri. Dernek yardım ekibiAl Hansa kampında yaşayan 300 aileyesüt, makarna, pirinç, sıvı yağ, salça, şeker, konserve gıdalar, undan oluşan gıda kumanyası ve bebek bisküvisi ulaştırdı.

Yardımlar devam edecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Sınırımıza göç eden mültecileriçin yaşanan soğuklar nedeniyle yaşama tutunmak daha da zorlaşmış durumda. Yardım çalışmaları için İdlib'de bulunan ekibimiz gıda kumanyası, battaniye, hasır ve kömür dağıtımları gerçekleştirdi. Bölgede yaşayan mültecilere kış yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Destek olmak için

Sadakataşı'nın başlatmış olduğu İdlib yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşılabilir. Ayrıca tüm operatörlerden İDLİB yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz. .