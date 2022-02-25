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TIMETURK / YAŞAM / Sadakataşı İdlib'e acil yardım ulaştırdı

Sadakataşı İdlib'e acil yardım ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan kamplarda yaşayan mülteci ailelere TOGEMDER'in katkılarıyla battaniye, sünger yatak ve gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

2 Saat Önce
2022-02-25 17:18:57
Sadakataşı İdlib'e acil yardım ulaştırdı

Son yılların en soğuk kış aylarını geçiren İdlib'e Sadakataşı yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bölgede bulunan dernek ekibi TOGEMDER'in destekleriyle ihtiyaç sahiplerine battaniye, sünger yatak ve gıda kumanyası ulaştırdı.

Kış yardımları

İdlib bölgesinde yaşanan dondurucu soğuklarnedeniyle milyonlarca mülteci zor günler geçiriyor. Yardım çalışmaları için bölgeye ulaşan Sadakataşı ekibi500 battaniye ve 350 yatak süngeri dağıtımı gerçekleştirdi.

350 aileye gıda yardımı

Sadakataşı acil yardım ekibi tarafından İdlib'de bulunan kamplarda yaşayan 350 aileye süt, makarna, pirinç, sıvı yağ, salça, şeker, zeytin, konserve gıdalar ve undan oluşan gıda kumanyası dağıtıldı.

Milyonlarca mülteci yardım bekliyor

Bölgede yardımları koordine eden Sadakataşı Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal yaptığı açıklamada; ‘‘İdlib'de yaşayan milyonlarca mülteci soğuk kış ayları nedeniyle acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Başlattığımız kampanya kapsamında bölgeyeinsani yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Yardım çalışmalarımız kapsamında Kefer Lusin bölgesine bağlı kamplarda yaşayan ailelere gıda, battaniye ve sünger yatak dağıtımı gerçekleştirdik. Yardımların buraya ulaşmasında katkısı bulunan TOGEMDER camiasına teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.

Destek olmak için

Sadakataşı'nın başlatmış olduğu İdlib yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşılabilir. Ayrıca tüm operatörlerden İDLİB yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilinir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz. .

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