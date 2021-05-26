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Sadakataşı Gazze’ye yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Sadakataşı Derneği,İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılardan zarar gören aileler için başlattığı yardım çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, Gazze’de yaşayan 30 aileye ev eşyası yardımında bulundu.

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26.05.2021 16:02:25
Sadakataşı Gazze’ye yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Sadakataşı,İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren ailelere ‘‘Filistin'e Acil Yardım'' çağrısıyla destek olmaya devam ediyor. Dernek, Gazze'deki saldırılardan zarar gören ailelere ev eşyası desteği sağladı.

Bölgede genel durum

İsrail'in Kudüs ve Gazze şeridine yönelik başlattığı saldırılar sonrası 66'sı çocuk olmak üzere 254kişi hayatını kaybederken, iki binin üzerinde kişi yaralandı. Yaşanan saldırılar sonrası Gazze'de binin üzerinde bina yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Gazze şeridinde İsrail tarafından su ve elektrik şebekeleri bilinçli olarak kullanılamaz hale getirildi. Bölge acil olarak gıda, barınma ve sağlık alanlarında insani yardıma ihtiyaçduyuyor.

Gazzeli ailelere mefruşat desteği.6

30 aileye ev eşyası

İsrail'in Gazze şeridinde gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle binin üzerinde bina yıkılırken, binlerce evde eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ambargo altında olan ve ekonomik gelir seviyesinin düşük olduğu Gazze'de yaşayan 30 aileye Sadakataşı tarafından ev eşyaları yardımı gerçekleştirildi.

Gazzeli ailelere mefruşat desteği

Yardımlar devam edecek

Dernek başkanı Kemal Özdal yardımlar sonrası yaptığı açıklamada ‘‘İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze'de binlerce ailenin evleri yıkıldı. Birçok ailenin ise eşyaları kullanılmaz hale geldi. Bizde dernek olarak zor durumda olanailelere eşya desteği sağladık. Bölgeye başta gıda, barınma ve sağlıkolmak üzere birçok alanda yardım ulaştırmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Gazzeli ailelere mefruşat desteği.4

Filistin'edestek olmak için;

Sadakataşı Derneği'nin başlatmış olduğu Filistin acil yardımlarına destek olmak için FİLİSTİN yazıp 2989'a sms göndererek 10 TL'lik katkıda bulunabilirsiniz. Derneğin www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan yetkililerle irtibata geçebilirsiniz. 

Gazzeli ailelere mefruşat desteği.4

Gazzeli ailelere mefruşat desteği.5

Gazzeli ailelere mefruşat desteği.2

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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