Sadakataşı Derneğinden hayat veren su kuyuları

Su, insan yaşamında oldukça önemli bir konumda olan ve yaşamın en temel ihtiyaçlarını karşılama görevini üstlenen bir faktör olmaktadır. Dünya’da bulunan birçok insan için su oldukça önem arz etmekte ve susuz yaşam neredeyse yok denecek seviyededir. Bu sebepten dolayı elde bulunan su kaynaklarından tüm insanların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yöntemler bulunmalıdır.

Ancak günümüzde neredeyse birçok ülke su sıkıntısı çekmektedir. Ayrıca susuzluk problemi sebebiyle insanlar yaşamsal ihtiyaçlarını gidermekte güçlük çekmekte ve çeşitli rahatsızlıklar yaşamaktadır. Bu sebepten dolayı hastalıkların çoğalması ve ani ölümler yaşanmaktadır. Sadakataşı Derneği, dünyada su sıkıntısı çeken ülkelere her daim üstün hizmet sunmakta ve su kuyularının yapımını başlatarak destek olmaktadır.

Genellikle bir su kuyusundan bölgenin büyüklüğüne ve kuyudan çıkan su miktarına göre çevrede bulunan tüm insanların en az 5 yıllık su ihtiyacını karşılaması mümkündür. Su kuyuları oldukça kısa sürede inşa edilmektedir. İnsanlara acil olarak suyu ulaştırmak ve ihtiyaçlarının giderilmesi için neredeyse 2 -3 ay içerisinde su kuyuları inşa edilmektedir. Sadakataşı Derneği birçok ülkeye kısa sürelerde su kuyuları inşa ederek, insanlara hayati anlamda bir hizmette bulunmaktadır. Su kuyusunun yapımından önce mutlaka toprağın altındaki suyun var olup olmadığını kontrol etmek gerekmektedir.

Ardından çeşitli yöntemler ile sondaj makinesi tarafından su kuyusu için kazım çalışmaları yapılmaktadır. Bulunan su kaynaklarına su kuyusu inşa edilerek, bulunan yere göre bazen 15-25 ailenin, bazen 2000 kişinin su ihtiyacı uzun yıllar boyunca karşılanmaktadır. Sadakataşı Derneğinin katkıları ve dünyada bulunan güzel yardımsever insanların maddi destekleri ile su problemi yaşayan ülkelere su kuyusu projesi başlatarak hizmet sunulmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.