Sadakataşı Derneğinden “hayat suyu”

Su insanlık için oldukça önemli olan bir yaşam kaynağıdır. Dünyanın birçok ülkesinde su yetersiz gelmekte ve binlerce insan susuzluk ile mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Dünya üzerinde gelişmemiş ülkelerde su yönünden alt yapı hizmetlerinin bulunamaması, ülkede susuzluk probleminin yaşanmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda düzensiz ve az miktarda meydana gelen yağışlar sonucunda insanlar kuraklık sıkıntısı çekmektedir.

Günümüzde neredeyse her geçen gün susuzluk problemlerine bir yenisi daha eklenmekte ve oluşan bu problemler insanların yaşam kalitesini düşünmektedir. Ayrıca susuzluk sebebiyle kirli suların kullanımı artmakta ve bu da insanlarda çeşitli hastalıklara sebep olarak, insanların yaşamlarının yitirmesi ile sonuçlanmaktadır. Susuzluk ile başa çıkmaya çalışan bölgelerde barınan insanlar temiz ve sağlıklı su bulmak için oldukça fazla çaba sarf etmektedirler. Ayrıca bu bölgede barınan insanların yaşamsal faaliyetlerinin aksadığı gözlemlenmekte ve temel gereksinimlerini karşılayamayacak halde oldukları bilinmektedir.

Su, insanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için her alanda ihtiyaç duyduğu bir ihtiyacıdır. Sadakataşı Derneği insanların temel ihtiyaçlarını karşılayarak çeşitli projelere ev sahipliği yapmaktadır. Sadakataşı Derneği ülkemizde bulunan ve öncelik olarak Afrika ve Asya'da su sıkıntısı çeken ülkelere su kuyusu projesi başlatarak, insanları temiz ve sağlıklı sulara kavuşturmaktadır.

Dernek, geçmişten günümüze kadar birçok ülkeye ve birçok susuzluk çeken mekanlara kuyular inşa ederek halkı fazlasıyla memnun etmiş ve bu bölgede barınan insanların su sorununun büyük bir oranını çözmüştür. Sadakataşı Derneği, günümüzde halen aktif olarak su kuyusu projelerine imza atmakta ve her geçen gün su gereksinimi olan insanlara yardım eli uzatmaktadır. Dernek, geçmişten günümüze kadar Nijerya, Nepal, Togo, Somali, Çad, Bangladeş, Mali ve Gana bölgelerinde su kuyuları inşa ederek bölgedeki halkın temiz suya ulaşmasına katkı sağlamaktadır.

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