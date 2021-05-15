Sadakataşı Derneği yetimlerin yüzünü güldürüyor

Sadakataşı Derneği’nin yardımları çeşitli konularda olurken temelde amaç edindiği mazlumlara umut olmaktır. Çaresiz kalan insanlara ya da yaşam şartları nedeni ile çeşitli zorluklarla mücadele edenlere ulaşmak ve onların ihtiyaçlarını gidermek derneğin faaliyetleri arasında yer alır. Sadakataşı Derneği gönüllülük kavramına bağlı olarak çalışmalar yapan bir dernektir ve insanın insanca yaşayabilmesi ve şartların iyileştirilmesi için gayret eder. Yardımlarında kalıcılığı da kendisine ilke edinen dernek dünyanın birçok ülkesinde yaşanan sorunlara çare olabilmeyi hedefler.

Türkiye'de de geniş bir çalışma alanına sahip olan derneğin Balkanlar, Asya, Afrika, Orta Doğu gibi birçok yerde hizmetleri olurken Ramazan ayı boyunca da çeşitli yardımlarını sürdürür. Ramazan ayında yaşanan maneviyata bağlı olarak yardımlaşma ve paylaşma duygusunun yoğun yaşandığı görülürken bunun dışındaki zaman dilimlerinde de dernek aktif olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

Ramazan ayında yapılan çalışmalar ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtmak, dini eserlerin ulaştırılması, bayramlıkların çocuklara teslimi, iftar sofraları kurulması ve fitre ile zekât dağıtılması gibi hizmetler olurken bu yardımlar yüzbinlerce kişiye ulaştırılmaktadır.

Sadakataşı Derneği Yetim Yardımları da yapılan çalışmalar arasında yer alır ve savaş yaşanan bölgelerde bu çalışmalar yoğun olarak yapılır. Dünya genelinde yaşanan savaşlar, kıtlık, yoksulluk ve susuzluk gibi pek çok etkene bağlı olarak çocuklar ailelerini yitirmektedir.

Çocuklar korumasız kaldıklarında kendilerine sahip çıkacak bir yardım eline ihtiyaç duyarlarken yaşamsal olarak da tehdit altında olmaları nedeni ile korunmaya muhtaçtırlar. Yetim kalan çocukların gıda ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık gereksinimlerinin de karşılanması yönünde hizmetler verilirken kimsesiz çocukların güvenilir ortamlarda barınmaları da temin edilmektedir.

Yetim kalan çocukların sağ kalan yakınlarının bulunabilmesi durumunda çocukların güvenilir bir şekilde onların yanında yaşamaları temin edilirken kimsesi kalmayan çocuklar içinse yetimhaneler ya da kalıcı barınaklar aracılığı ile bu çocukların yaşamları güven altına alınmaya çalışılır. Dernek bu yönde yaptığı çalışmalarla kimsesiz kalan çocuklara sahip çıkmayı ve onların hayata tutunabilmelerini sağlamayı amaç edinir.

Yetimlere yardım etmek isteyen bağışçıların yapabilecekleri birden fazla yardım seçeneği olurken bunlar arasında derneğe SMS göndermek ya da her ay bir miktar para göndererek bir yetime bakmak yer alabilmektedir. Bunun dışında da yetim projelerine destek olabilirlerken yetim destekleme projelerinin tanıtımına da katkıda bulunabilmektedirler. 2989'a gönderilen SMS'ler ile 10 TL bağış yapılabilmesi de mümkün olmaktadır.

Sadakataşı Derneği Çalışmaları

İnsanların çaresiz kaldığı ve yardıma ihtiyaç duyduğu çeşitli coğrafyalar olurken bu bölgelerde savaş, kıtlık, doğal afet ya da susuzluk gibi problemlere bağlı olarak yaşamsal sorunlarla karşılaşılır. Türkiye'de bulunan yoksullar ve çaresizlerin yanı sıra dünya genelinde mağdur olan insanlar için Sadakataşı Derneği çeşitli hizmetleri ile umut olmaya çalışır. Sadakataşı Derneği Çalışmaları arasında yalnızca yetim yardımları bulunmazken bu konunun dışında da çeşitli faaliyetlerinden söz etmek mümkündür.

Dernek çalışmaları arasında yer alanlardan biri de su kuyuları açmak olurken Asya ve Afrika kıtasında yaşanan susuzluğa çare olmak amaç edinilir. Kalıcı eserlerin inşası için de çalışmalar yapan derneğin ayrıca Ramazan ayı boyunca da çeşitli yardımları yoksullara ulaştırdığı görülmektedir.

Bunların dışında da dini eğitim için gerekli olan kaynak sıkıntısını gidermek amacıyla eğitime yönelik eserlerin dağıtımı, bayramlarda çocukların giysi ihtiyaçlarının temin edilmesi, fitre ve zekât yardımları gibi birçok çalışma dernek tarafından yerine getirilir.

Katarakt projeleri, Kudüs projesi, kalıcı yardımlar, kış yardımları gibi çeşitli projelerde de Sadakataşı Derneği etkin olarak çalışan bir yardım kuruluşudur. Dünya genelinde ve Türkiye'de yaşanan insanlık problemlerine çare olmayı amaç edinen kuruluşun yardımlaşma ve kardeşlik duygularına bağlı olarak yürüttüğü hizmetlerinde herkese eşit mesafede yaklaştığı görülür.

Sadakataşı Derneği insani değerlerin yaşatılmasının yanı sıra insanın hak ettiği biçimde yaşaması gerektiğine inanarak çalışmalarını sürdürürken yaşam şartlarının zorlu olduğu bölgelere yardım götürmeyi amaç edinir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.