Sadakataşı Derneği Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor

Yardımlaşma insani bir duygudur ve insanın sahip olduğu en önemli meziyetlerden biridir. İnsanı insan yapan merhamet duygusu olurken kendisinden başkalarını düşünmek ve mazlumların dertlerine çare olmak maneviyatı güçlendiren, insanın var olmasına anlam katan bir eylemdir. Bundan dolayı da çeşitli yardım dernekleri bu konuda çalışmalar yürütür. Sadakataşı Derneği Ramazan Yardımları da bu tür hizmetlerden yalnızca biridir.

Ramazan ayının maneviyatı insani duyguların da yoğun olarak gün yüzüne çıkmasına yol açarken bu ayda yardımlaşma daha fazla önem kazanır. Ramazan yardımları sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin gereksinimleri karşılanmaya çalışılırken dünya genelinde tüm Müslümanlara ulaşmak amaç edinilir.

Sadakataşı Derneği bu tür çalışmalar konusunda gönüllülük mantığına bağlı olarak çalışan ve hizmetlerinde şeffaflık anlayışı ile hareket eden bir yardım kuruluşudur. Derneğe bağış yapmak isteyenler 2989'a SMS gönderebilirken bunun için RAMAZAN yazmaları yeterli olmaktadır. Bu sayede 10 TL bağış yapmak mümkün olurken ayrıca yardımseverler sadaka, fitre, zekât, kumanya ya da iftar ve bayramlık gibi bağışları da yapabilmektedir. Derneğin iletişim adreslerine ulaşılarak bu bağışların yapılması mümkündür.

Derneğin çeşitli bölgelere yönelik olarak gerçekleştirdiği Ramazan yardımları arasında Balkanlar da yer alırken Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde 30 ülkede bu yardımlar yapılır. 100'den fazla bölgeye ulaştırılan bu yardımlar paylaşma duygusu esas alınarak planlanırken derneğin hedefleri arasında tüm ailelere gıda yardımı yapabilmek vardır.

Ramazan ayının kendine özgü maneviyatı ve yardımlaşma duygusu ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar sayesinde daha fazla hissedilirken bağışçıların yaptıkları yardımlar tek tek tüm ailelere ulaştırılır.

Dernek Ramazan ayında çeşitli koli bağışları yaparak ihtiyaç sahibi ailelere ulaşırken bu destekler arasında Ramazan kumanyası, hijyen kolisi, iftarlık kumanya, zekât, fitre dağıtımı gibi birçok yardım yer alır.

Dernek, Türkiye'de de geniş bir kesime yardım elini uzatırken özellikle savaşın yaşandığı bölgelerde zor durumda olan ailelere desteğini sürdürmektedir. Orta Doğu, Balkanlar, Asya ve Afrika derneğin çalışma alanları olurken bu bölgedeki ihtiyaç sahipleri için gerekli tüm çalışmalar yapılmaktadır. Sadakataşı Derneği bu çalışmaların dışında da geniş bir alanda çalışmalar yürüten dernekler arasında yer alırken kardeşlik ve yardımlaşma duyguları temel prensipleri arasında yer alır.

Sadakataşı Derneği Faaliyetleri

Sadakataşı Derneği Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinin yanı sıra farklı hizmetleri ile de darda olanların yanında olmayı kendisine ilke edinmiş bir yardımlaşma kuruluşudur. Birçok faaliyette adı geçen derneğin bu çalışmaları arasında su kuyuları ya da yetimlere yardım gibi eylemler yer alırken kalıcı eser yapımı konusunda da dernek çalışmalarından söz etmek mümkündür. Sadakataşı Derneği Faaliyetleri birden fazladır ve çeşitli başlıklar altında değerlendirilmesi de mümkündür.

Savaş sebebi ile yetim kalan çocukların güvenliklerinin sağlanması ve yaşamlarını güvenilir koşullarda sürdürmeleri için dernek elinden geleni yapmaktadır. Bundan dolayı da savaşın olduğu bölgelerde özellikle bu çalışmalara ağırlık verilir.

Bunun dışında da yaşam koşullarının zor olduğu bölgelerde yaşlı insanların katarakt sorunu yaşamasına bağlı olarak onların görme yeteneklerini engelleyen bu sorunu çözümlemek için de sağlık hizmeti götürülmesi konusunda dernek yararlı faaliyetler yapar.

Su kuyuları özellikle Asya ve Afrika kıtası için yaşamsal bir sorundur. İnsan sağlığı için aynı zamanda da yaşamın devamı sebebiyle su kuyuları önem taşır. Dernek bu çalışmaları ile de insanlara hizmet etmeyi kendine amaç edinir.

Bunun dışında dini eğitim konusunda ya da mağdurların ihtiyaçlarını gidermek anlamında da Sadakataşı Derneği yaptığı çalışmalarda herkese eşit mesafede olurken tüm mazlumlara umut olmayı hedefleri arasında tutar.

Kalıcı eser inşası, Kudüs yardımları gibi birçok çalışma dernek tarafından gerçekleştirilirken insana insanca bir yaşam sağlanması yönünde dernek elinden geleni yapmaktadır. Sıkıntıların yoğun olarak yaşandığı coğrafyaların yanı sıra Türkiye'de de geniş bir çalışma alanına sahip olan derneğin bağışçılar aracılığı ile hizmetlerini ulaştırması mümkün hale gelir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.