Sadakataşı Derneği’nin Kurban Bayramı Sevinci “Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri”

Sadakataşı Derneği önceki senelerde olduğu gibi bu senede hayırseverlerinin desteğiyle kurban bayramı heyecanını dünyanı birçok yerinde yaşamaya hazırlanıyor.

“Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri” sloganıyla yola çıkan Sadakataşı Derneği, toplamda 33 ülkede hayırseverlerin kurban hisselerini kardeşleriyle buluşturacak. Bu bölgelerde 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Sadakataşı, hayırseverlerinden bu konuda destek beklemektedir.

10 yıldır özverili bir şekilde çalışan ekipleri ve her daim daha da büyüyen hedefleri ile Sadakataşı, bu Kurban Bayramı'nda da hassas ve profesyonel bir çalışma ile ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürecek.

Kurban hisse bedeli ne kadar?

Kurban hisselerini vekalet yoluyla Sadakataşı'na emanet etmek isteyen hayırseverler, belirlenen hisse bedelini ödemeleri gerekmektedir. Bu yıl bölgeler nezdinde dört farklı fiyatlandırma yapılmıştır. Bölgelere göre kurban hisse bedeli şöyledir:

-Birinci Bölge (Afrika ve Asya ülkeleri) 750 TL

-İkinci Bölge (Türkiye, Yemen ve Uzak Asya ülkeleri) 1200 TL

-Üçüncü Bölge (Balkanlar ve Ortadoğu ülkeleri) 1500 TL

-Dördüncü Bölge (Filistin, Irak, İspanya ve Kıbrıs) 2500 TL

Hayırseverler vekalet yoluyla kurban hisselerini ulaştırdıkları Sadakataşı Derneği vasıtasıyla istedikleri ülkede kurban hisselerinin kesilmesini talep edebileceklerdir.

Kurban bayramı sevinci nerelerde yaşanılacak?

10 yıldır kurban bayramı vesilesiyle birçok ihtiyaç sahibinin evine mutluluk götüren Sadakataşı Derneği, “Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri” sloganı ile bu mutluluğu daha çok yaymayı hedefliyor. Bu sevinç ile kurulacak kardeşlik ve iyilik köprüleri, uzak coğrafyalarda birbirinden ayrı yaşayan kardeşler arasında bir bağ olma görevi görecektir. Türkiye de dahil olmak üzere toplamda 33 ülkede kurban kesim faaliyetleri yürütecek Sadakataşı'nın faaliyet yürüteceği ülkeler şöyledir:

Afrika; Mali, Burkina Faso, Çad, Kenya, Nijer, Somali, Benin, Togo, Gana ve Tanzanya

Asya; Filipinler (Moro), Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar ve Vietnam

Orta Doğu; Suriye, Irak, Filistin (Gazze ve Kudüs) Lübnan, Kıbrıs ve Yemen

Avrupa; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Macaristan, İspanya ve Kuzey Makedonya

Hedef 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmak!

2020 yılında “İyilikte Hisseniz Olsun” sloganıyla yola çıkan Sadakataşı ekipleri, hayırseverler tarafından vekalet yoluyla bağışlanan 18.193 hisseyi toplamda 32 ülkede bulunan 800 bin kişiye ulaştırmayı başarmıştır. 2021 yılında ise bu sayının 22 bin hisse ve 1 milyonu ihtiyaç sahibini aşması hedeflenmektedir.

Kurban hisseleri nasıl bağışlanır?

Hayırseverler, bölgelere göre belirlenen vekalet bedellerini çeşitli yollarla Sadakataşı Derneği'ne ulaştırabilirler. Ödemeler şu şekilde yapılabilir:

-Genel merkeze gelerek elden ödeme yapılabilir

-www.sadakatasi.org.tr web sitesinde bulunan banka hesapları ve posta çeki hesapları ile ödemeler online ortamda yapılabilir

-Ödemeler ve kurban bayramı süreci hakkında daha detaylı bilgi almak için 0216 614 04 61 numarası aranabilir.

Çocukların da yüzü gülecek

Kurban hisselerinin vekalet yolula alınıp kesilmesinin yanı sıra Sadakataşı Derneği ekipleri, 5 bin çocuğa alacakları bayramlık kıyafetler ile çocuklarında bayram sevincine ortak olacaklardır.

Sadakataşı Derneği'nin diğer faaliyetleri

Kurban bayramı serüveninin yanı sıra, Sadakataşı Derneği birçok alanda yaptığı faaliyetler ile adını sıklıkla duyurmaktadır. Yetimler, eğitim, su kuyusu, katarak projesi, Kudüs projesi, Ramazan organizasyonları, kış yardımları, kalıcı projeler ve mobil fırın hizmetleri ile yılın her günü ihtiyaç sahiplerine ulaşan Sadakataşı Derneği'ne sadaka, zekat ve diğer bağışlarınızı gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.