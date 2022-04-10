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Sadakataşı Derneği'nden Dünyanın Dört Bir Tarafına ‘‘Dünya Değişsin’’ Çağrısı ile Uzanan Yardım Eli
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Sadakataşı Derneği'nden Dünyanın Dört Bir Tarafına ‘‘Dünya Değişsin’’ Çağrısı ile Uzanan Yardım Eli

İnsanlığın paylaştığı ortak değerler ve dayanışma duygusu, insanların yardımlaşma ve yardım faaliyetlerini bir adım öteye taşıma adına destek aldıkları en önemli öz kaynakları arasındadır. Dayanışmanın ise en içten ve sorgusuz yapıldığı en özel zaman Ramazan ayı olarak bilinir.

54 Dakika Önce
2022-04-10 22:52:20
Sadakataşı Derneği'nden Dünyanın Dört Bir Tarafına ‘‘Dünya Değişsin’’ Çağrısı ile Uzanan Yardım Eli

Ramazan ayı her inanan insanın iftar ve sahur sofralarında eşitlendiği, ihtiyaç sahibi insanların dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri sayesinde kendini yalnız hissetmeye ihtiyaç duymadığı ve birlik duygusunu somut olarak yaşadığı kutsal bir zamandır.

İnsanların yardıma ihtiyaç duyduğu her alanda 27 ülkede ve 100'ü aşkın bölgede gönüllülük faaliyetlerine devam eden Sadakataşı Derneği, bu yıl Ramazan Ayı'na özel olarak geliştirdiği projeler ile yaklaşık 50.000 ailenin gıda ihtiyaçlarını hem gıda kumanyaları hem de alışveriş kartları ile gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu kapsamda Türkiye'den yürütülecek olan ve dünya genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak olan yardım faaliyetlerinde “Ramazan Gönülden Gönüle Temastır” anlayışını olabildiğince faydalı bir şekilde sürdürmektedir.

Sadakataşı Derneği faaliyetleri arasında son derece özel bir yer tutan Ramazan Yardımları, Covid-19'un neden olduğu mağduriyetlerin olabildiğince telafi edilebilmesi adına gereğinden fazla bir ihtimam ile dünyanın dört bir yanına planlanmakta ve yürütülmektedir. İşinden ayrılmak durumunda olan kişilere, yoksul ve yardıma muhtaç ailelere, hasta ve bakıma muhtaç olan kişilere özel olarak yapılmakta olan yardım faaliyetlerinin arasında sosyal yardım kartı, hijyen kolisi, 70.000'e yakın Ramazan Kumanyası, İftar Kumanyaları, Zekat ve Fitre Yardımları gibi birçok yardım kalemi ulaştırılmaktadır. Ayrıca Sadakataşı Derneği'nin Ramazan'a özel olarak projelendirdiği yardım faaliyetleri arasında kriz, savaş ve salgın bölgelerine ayrıca önem verilmektedir. Bu kapsamda; Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan, Makedonya, Burkina Faso, Çad, Kenya, Mali, Somali, Nijer, Sudan, Tanzanya, Suriye, Irak, Yemen, Filistin (Gazze, Kudüs), Lübnan, Kırgızistan, Vietnam, Hindistan, Moğolistan, Sri Lanka, Filipinler, Bangladeş, Myanmar ve Afganistan'a yönelik yardım kampanyaları aralıksız devam etmektedir.

Sadakataşı Derneği, Ramazan yardım projelerinde, ülkemizden dünyanın dört bir yanına uzanan yardım eli ile “Dünya Değişsin” çağrısını bir kere daha yinelemekte ve mağduriyet yaşayan insanların yaralarına ilaç olmaya devam etmektedir. .

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