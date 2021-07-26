Sadakataşı Derneği ile yalnız değilsiniz

Yardımlaşma ve dayanışmanın simgelerinden olan 'Sadaka Taşları' insanların incinmeden yardım almasını sağlayan sistemlerden biriydi. Günümüzde de bu sistemin felsefelerini benimseyen Sadakataşı Derneği, hayır severlerin desteğiyle dünya üzerinde binlerce ihtiyaç sahibine yadım eli uzatıyor. Sadakataşı Derneği muhtaçlara ulaştırdığı yardımlarla onlarda ‘yalnız değiliz’ duygusu oluşturmaya çalışıyor.

Yardımlaşma ve dayanışmanın simgelerinden olan "Sadaka Taşları" insanların incinmeden yardım almasını sağlayan sistemlerden biriydi. Günümüzde de bu sistemin felsefelerini benimseyen Sadakataşı Derneği, hayır severlerin desteğiyle dünya üzerinde binlerce ihtiyaç sahibine yadım eli uzatıyor. Sadakataşı Derneği muhtaçlara ulaştırdığı yardımlarla onlarda ‘yalnız değiliz' duygusu oluşturmaya çalışıyor.



2010 yılında kurularak faaliyetlerine başlayan Sadakataşı Derneği'nin temel amacı yeryüzüne iyilik elinin dokunması. Dünya üzerinden milyonlarca kişi yardıma muhtaç, aş ve susuz olarak yaşam mücadelesi veriyor. Sadakataşı Derneği hayır severlerin yardımı ile bu insanların gönlüne dokunmayı onlara rahat bir nefes aldırmayı hedefliyor. Sadakataşı Derneği yadımlarını din, dil, ıkr, mezhep ayrımı yapmaksızın tüm garipleri, tüm ihtiyaç sahiplerini merkeze alarak yapıyor. Sadakataşı yaptığı yardımlarla aç, susuz ve muhtaçların gönlünde ‘yalnız değiliz' duygusunu oluşturabilmeyi amaç edinmiştir.



SADAKATAŞI DERNEĞİ'NİN AMAÇLARI



Sadakataşı Derneği yeryüzünde yardıma muhtaç insanlara nerede olursa olsun yardım ulaştırmayı amaç edinmiştir. Şeffaf bir sistem ile bu yardım hareketine katılmak isteyen hayır severler dünya üzerinde binlerce kişinin hayatına dokunabilir. Sadakataşı Derneği savaşlar, kuraklık, yoksulluk, salgın hastalıklar sebebi ile zor günler yaşayan, yakınlarını kaybedip yetim, öksüz, dul kalmış insanların yaşamlarını idame ettirebilmesi için gerekli olan tüm insani yardımları yapıyor. Çocukların eğitimden mahrum kalmaması için onların eğitim görmelerine yardımcı oluyor. Gençleri geleceğe hazırlamak, dini vecibelerini kardeşlerimizin yerine getirebilmesi için mescid ve cami yapımları gerçekleştirerek onlara hayatın her alanında destekte bulunup yardımcı olmak Sadakataşı'nın amaçlarındandır.



Üyelikler;



Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) danışman statüsünde üyelik

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) üyeliği



SADAKATAŞI DERNEĞİ'NİN İLKELERİ



Sadakataşı'nını iyilik hareketinin temellerinde şu ilkeler yer almaktadır.

* Yardım toplarken şeffaf olmak.

* Dağıtımlarda, ifşa etmeden aleni​ olmak.

* İncitmek ve onur kırmaktan kaçınmak.

* Çalışılan b​ölge ve insanları tanımak.

* Kalıcı kardeşlikler oluşturmak.

* Emanetçi olduğumuzun bilincinde olmak.



OSMANLI'NIN SADAKA TAŞLARI ÖRNEK ALINDI



Sadakataşı Derneği Osmanlı döneminde halka yardın ulaştırılmasını sağlayan sadaka taşlarından örnek alınarak hayata geçirildi. Naif ve estetik yardımlaşma kültürü ‘sadaka taşları' ile OSmanlı dönemined yardımlaşma yalnızca zengin-fakir çizgisinde değil, bir mahalle içinde aynı sosyal statüye sahip insanlar arasında da yapılıyordu. Sadaka taşları ile yardım veren ile alanı kimse bilmiyordu. İnsanları incitmeden naif bir şekilde yapılan bu sosyal yardımlaşma örneği Sadakataşı Derneği tarfından benimsendi.



BİNLERCE ÇOCUĞUN EĞİTİMİNE BİR 'SADAKA'



Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan kardeşlerimiz dini eğitim konusunda kaynak bulma sıkıntısı çekiyor. Sadakataşı Derneği kardeşlerimizin dini bilgiye doğru bir şekilde ulaşabilmesi için “HER DİLE DİNİ EĞİTİM SETİ” projesini hayata geçirdi. Sadakataşı Derneği ülkelerin yerel dillerine göre Kur'an-ı Kerîm ve Meali, Siyer-i Nebî (Peygamberimizin Hayatı) ve İslâm İlmihali'nden oluşan dini eğitim seti hazırladı ve bunları yardım severlerin desteğiyle Müslüman kardeşlerimize iletiyor. Bu güne kadar 11 ülkede gerçekleştirilen “HER DİLE DİNİ EĞİTİM SETİ” projesini dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan kardeşlerimize ulaştırmayı hedefliyor. Nepal, Vietnam, Nijer, Filipinler, Bulgaristan, Sri Lanka, Arnavutluk, Kıbrıs, Çad, Kenya, Etiyopya dillerinde başlayan “Dini Bilgiler Eğitim Seti” projesini yeni diller ekleyerek “HER DİLE DİNİ EĞİTİM SETİ” adıyla sürdürüyor.



BİR SADAKA BİN HAYAT



Çevre kirliliği ve küresel ısınma beraberinde kıtlığı ve kuraklığı getiriyor. Ne yazık ki dünyada açlık, kıtlık ve kuraklık çeken coğrafyanın çok büyük kısmı Müslüman kardeşlerimizden oluşuyor. Kuraklık ve susuzluk insan hayatını tehdit eden en büyük nedenler arasında yer alıyor. Susuzluk yüzünden her gün binlerce insan hayatını kaybediyor ya da kirli su nedeniyle hastalanıyor. Sadakataşı Derneği yardım severlerin desteği ile suya erişimi olmayan insanlara açtığı kuyular ile temiz su sağlıyor. Sadakataşı Derneği bbaşta Afrika ve Asya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde su kuyuları açarak kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırıyor.



SADAKATAŞI DERNEĞİ'NİN MİSYONU



Naif ve estetik yardımlaşma kültürünü, ‘sadaka taşları' modelini örnek alarak canlandırmak.

Tüm dünya yoksulları, garipleri, yetimleri için kalıcı projeler üretmek.

Kuraklığın hüküm sürdüğü, yer altı ve üstü sularının kirli olduğu coğrafyalarda temiz, içilebilir su kuyuları açmak.

Savaşlar, felaketler, hastalıklar gibi nedenler ile ailesini kaybetmiş yetimlere sahip çıkarak hayata kazandırmak.

Uzak Ümmet coğrafyalarında ki kardeşlerimizin İslamiyet'i ve kutsal kitabımızı öğrenip okuyabilmeleri için Dini Bilgiler Eğitim Seti dağıtımı gerçekleştirmek.

Kötü sağlık koşulları, yaşlılık gibi nedenlerin körlüğe yol açtığı katarakt hastalarını tedavi ederek gören gözleri olmak.

İnsanı, insanca yaşamaktan alıkoyan engelleri kaldırmak.

Afet ve savaş hallerine hazırlıklı olarak, ihtiyaç anında sıkıntılı bölgeye acil olarak ulaşmak.

Zulme uğrayan insanların onur ve itibarını da korumaları için uluslararası politikalara etki etmek.

Kime yardım sorusuna, ihtiyacı olan herkese diyebilmek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.