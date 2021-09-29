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TIMETURK / YAŞAM / Sadakataşı bir yılda 1100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi

Sadakataşı bir yılda 1100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi

Geri kalmış ve yardıma muhtaç coğrafyalarda yardım faaliyetleri sürdüren Sadakataşı Derneği, son bir yılda 1100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.

2 Saat Önce
2021-09-29 09:10:29
Sadakataşı bir yılda 1100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi

Başta Afrika olmak üzere dünyanın birçok noktasında su kuyusu açılışlarını gerçekleştiren Sadakataşı son bir yılda 1100. su kuyusunun açılışını Çad'da gerçekleştirdi.

Yetersiz alt yapı hizmetleri, kuraklık, düzensiz yağışlar, kirli ve durağan sular gibi nedenlerden kaynaklanan hastalıklardan dolayı her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Temiz suya ulaşmada yaşanan zorluklar insanların gündelik ihtiyaçlarıyla birlikte tarım ve hayvancılık olanaklarını da engelliyor. Su problemi yaşayan coğrafyalarda su kuyusu projeleri sürdüren Sadakataşı Derneği son bir yılda 1100 kuyunun açılışını gerçekleştirdi.

1,6 milyon kişi temiz suya kavuştu

Kurulduğu tarihten itibaren 2770 su kuyusu açılışı gerçekleştiren Sadakataşı Derneğibugüne kadar 1,6 milyon insanı içilebilir temiz suya kavuşturdu. Hizmete giren su kuyuları insanların içme suyu ile gündelik ihtiyaçlarını karşılarken tarım ve hayvancılık gibi ticari faaliyetlere de destek oluyor.

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Nerelerde su kuyuları açıldı?

Sadakataşı Derneği bugüne kadar Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Çad, Endonezya, Gana, Hindistan, Kamerun, Kenya, Mali, Nepal, Nijer, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan, Tanzanya, Togo ve Uganda'da su kuyusu açılışları gerçekleştirdi.

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Destek olmak için

Derneğin başlatmış olduğu su kuyusu kampanyasına destek olmak için SUKUYUSU yazıp 2989'a sms göndererek 10 TL destek olabilirsiniz. Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilir, detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralıdernek telefonunu arayabilirsiniz.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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