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TIMETURK / YAŞAM / Sadakataşı bayram sevincini 33 ülkede yaşattı

Sadakataşı bayram sevincini 33 ülkede yaşattı

Kurban organizasyonu kapsamında Türkiye ile birlikte 33 ülkede çalışmalarını gerçekleştirenSadakataşı Derneği, 17.730 hisse kurbanın kesimini yaparak 750 binden fazla kişiye kurban eti ulaştırdı.

43 Dakika Önce
2021-07-26 17:30:53
Sadakataşı bayram sevincini 33 ülkede yaşattı

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Bu sene Kurban faaliyetlerini ‘‘Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri''çağrısıyla dünyanın dört bir tarafında gerçekleştiren Sadakataşı, bağışçılarından vekaletlerini almış olduğu 17.730 hisse kurbanın kesim ve dağıtımlarını gerçekleştirdi.

Sadakataşı ekipleri, hayırseverlerin bağışlamış olduğu kurbanlıkların kesim ve dağıtımlarını Türkiye, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzakdoğu, Endülüs ve Balkanlar'da yaparak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

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Savaş ve Kriz bölgelerine öncelik

Kurban organizasyonunda mülteci kampları, savaş, doğal afet ve yoksul bölgeler ile yaşlılar, kimsesizler, yetimhaneler ve okullaraöncelik verildi. Bu kapsamda Suriye, Filistin,Yemen, Bangladeş ve Afrika ön planda tutuldu.

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Türkiye'de 42 bin kişiye kurban eti dağıtıldı

Yurtiçi kurban çalışmalarını 20 ilde gerçekleştiren Sadakataşı, bin hissenin kesimini yaptı. Kurban ekipleri tarafından önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi 42 bin kişiye kurban eti ulaştıran dernek ailelerin bayram sevinçlerine ortak oldu.

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Çocuklar unutulmadı

Kurban Bayramı'nda İslam coğrafyasında ümmet şuuruyla hareket eden Sadakataşı kurban ekipleri, gönüllüler ve partner kuruluşlar tarafındanfaaliyet yapılan 33 ülkede, 3 bin çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti.

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Nerelere ulaşıldı

‘‘Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri'' çağrısıylabaşlatılan kurban organizasyonu bu yıl Türkiye ile birlikte 33 ülkede gerçekleştirildi.

Afrika; Mali, Burkina Faso, Çad, Kenya, Nijer, Somali, Benin, Togo, Gana ve Tanzanya

Asya; Filipinler (Moro), Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar ve Vietnam

Orta Doğu; Suriye, Irak, Filistin (Gazze ve Kudüs) Lübnan, Kıbrıs ve Yemen

Avrupa;Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Bulgaristan, Macaristan, İspanya ve Kuzey Makedonya

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Geçen yıl neler yapıldı?

2020 Kurban organizasyonunu ‘‘İyilikte Hisseniz Olsun'' çağrısıyla 3 kıta ve 32 ülkede gerçekleştiren Sadakataşı, 18.193 hisse kurbanı yaklaşık 800 bin kişiye ulaştırdı.

33 ülkeye 17.730 hisse

Sadakataşı Genel BaşkanıKemal Özdal, yaptığı açıklamadabaşta Türkiye olmak üzere 33 ülke ve yüzün üzerinde bölgede kurban organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti. İslami usullere uygun kesilen 17.730 hisseyi 750 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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Özdal açıklamalarının devamında; ‘‘Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri''çağrısı ile çıkmış olduğumuz kampanyada hayırsever bağışçılarımız dünyanın öbür ucundaki görmediği kardeşleri için bağışladığı hisselerle iyilik yoluculuğumuza destek oldu. Değerli bağışçılarımıza, kardeşlerine bayram mutluluklarını yaşattıklarından dolayı teşekkür ederiz.'' İfadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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