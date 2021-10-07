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TIMETURK / YAŞAM / Sadakataşı Afganistan yardımlarını sürdürüyor

Sadakataşı Afganistan yardımlarını sürdürüyor

Zor günler geçiren Afganistan'a Sadakataşı tarafından gıda yardımı ulaştırıldı.Dernek başkent Kabil'in yakınlarda 200 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

28 Dakika Önce
2021-10-07 13:51:50
Sadakataşı Afganistan yardımlarını sürdürüyor

Sadakataşı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşayan ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Afganistan'da yaşanan olaylardan en çok siviller etkileniyor. 38 milyon insanın yaşadığı ülkede nüfusun 3'te 1'i yeteri kadar gıda bulamıyor. Kışın yaklaşması ve yaşanan kuraklık nedeniyle bölgede gıda temin etmede yaşanan sorunlar gün geçtikçe artıyor.Bu gelişmeler sonrası ülke için acil yardım çağrısı başlatan Sadakataşı bölgeye yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

200 aileye gıda yardımı

Afganistan acil yardımları kapsamında Sadakataşı ihtiyaç sahibi 200 aileye sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, tuz, bulgur ve konserve gıdalardan oluşan erzak dağıtımı gerçekleştirdi.

Gıda yardımları sürüyor

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle en çok sivil halk zarar görüyor. Ülkede başta gıda, eğitim ve sağlık alanında sorunlar yaşanıyor. Zor durumda olan Afganistan'a geçtiğimiz hafta ve son dağıtımlarla birlikte toplamda 350 gıda kumanyası ulaştırdık. Bölgede yardım faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz''ifadelerini kullandı.

Afganistan'a destek olmak için

Sadakataşı Derneği'nin başlatmış olduğu Afganistan yardımlarına destek olmak için AFGANİSTAN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz.Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilir, detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralıdernek telefonunu arayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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