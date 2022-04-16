Saç Kökü Nedir? Smile Hair Clinic

Saç ekimi birçok sebebe bağlı olarak yapılabilir. İnsanların saç dökülme yoğunluğu ve sebepleri farklıdır.

Bu yüzden kalıcı olarak bir ve sonuç almak için saç ekimi tercih edilir. Saçlarda azalma ya da kellik gibi sorunlarda ekim yöntemine başvurulur. Saç köklerine cerrahi olarak kanallar açılır ve kökler eklenir.

Saç kökü kafa derisinde yer alan en uç kısımlardır. Yağ dokusunun içinde yer alır. Kökler sayesinde sürekli olarak saç ürer. Kişinin yapısına bağlı olarak her saç kökünde birden fazla greft bulunur.

Saç Yapısı ve Saç Yapısı Çeşitleri Nelerdir?

Saç yapısı herkeste farklılık gösterir. Yapı olarak kalın ya da ince ve saç tipi olarak adlandırılır. Saç çeşidi olarak ise yağlı saç, kuru saç, karma veya normal saç olarak çeşitlere ayrılır.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Saç ekiminde bir yâd kriteri bulunmaz. Özel durumlarda dâhil olmak üzere her türlü amaç için saç ekimi yapılır. Bazen çocuklarda dahi bu işlemin yapıldığı görülür. Olumsuz bir etkisi olduğu söylenemez. Kadın ve erkek olmak üzere herkes saç ekimi yaptırabilir.

Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir?

Yapılacak olan saç ekimi için klâsik yöntemlerin yanı sıra bir de yeni yöntemler vardır. Eski yıllarda fue tekniği daha fazla tercih edilirken, günümüzde daha başarılı sonuç verdiği için, due yöntemi daha fazla tercih edilir. Bunun yanı sıra; robotik, DHI, manuel gibi çeşitleri de vardır. Saç ekimi yöntemi her kişi de farklılık gösterir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Yapılmadan önce saç ekimi için donör bölge olarak genel de ense tercih edilir. Greftler buradan toplanır. Mikro kanallar açılır ve ekim yapılır. Yoğunluk kişinin sorununa göre değişir. Buna göre saç ekimi fiyatları değişiklik gösterir.

Saç Ekiminin Avantajları

Avantajlarına bakıldığında saç ekimi hangi yöntemle olursa olsun başarılı sonuç verir. Bunun mutlaka özenli bir profesyonellikle yapılması gerekir. Amaç saçlarda doğal bir görüntü yakalamaktır. Saç ekimi fiyatları kaliteye ve uygulanan yönteme göre değişir.

Hangi Aylar Saç Ekimi İçin Uygundur?

Saç ekimi yaptırmak için özel bir ay seçmeye gerek yoktur. Her mevsim için uygundur.

Saç Ekimi İçin Yaş Sınırı Nedir?

Kaza ve yanık gibi özel durumlar olmadığı sürece genel de tavsiye edilen yaş 30 üzeridir.

Saç Ekimi Ne Kadar Sürer?

Genel olarak saç ekimi yapılan kişiye göre farklı sürelerde biter. En az 3 saattir. En fazla ise 5 saatte sona erer.

Saç Ekimi Sonucu Ne Zaman Görülür?

Saç ekiminin tamamen sonucunu görmek için 10 ay kadar beklemek gerekir. Esas doğal duruş bu süreçte ortaya çıkar.

Saç Ekimi Öncesi Nasıl Bir Cilt Bakımı Yapılması Gerekir?

Operasyona başlanılmadan saç ekimi öncesi temizlik, nemlendirici ve peeling gibi özel cilt bakımları yapılabilir.

Saç Ekimi Sonrası Saç Nasıl Yıkanır?

Gerekli müdahale yapıldıktan sonra saç ekimi sonrası saçları aynı gün ya da ertesi gün yıkamamak gerekir. Mutlaka 3-4 beklemek doğru olacaktır. Bu konuda doktor önerisini dikkate alınarak almak gerekir.

Saç Ekimi Fiyatları

Genel olarak saç ekimi birçok merkezde yapılır ve buna göre de fiyatlar değişiklik gösterir. Ayrıca birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerin hepsinin fiyatı ve kalitesi farklıdır. Saç ekimi için en önemli olan şeylerden biri de saçlara uygulanan greft sayısıdır.

Herkes bütçesine uygun bir seçenek bulabilir. Mümkün olduğunca başarılı bir sonuç için uzman ve merkez araştırması yapılmalıdır.Saç ektirmek isteyenlerin en çok merak ettiği şeylerden biri de saç ekimi fiyatları denilebilir.

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