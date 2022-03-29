Saç Ekimi Yaptırmadan Önce Dikkat... Este Favor Saç Ekim Merkezi Anlatıyor
Bu yazımızda saç ekiminin nasıl bir işlem olduğunu, saç ekimi yaptırmak isteyenlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini, en iyi saç ekimi tekniklerini ve saç ekimi önerilerini sizler için Este Favor saç ekimi olarak anlatacağız...
2022-03-29 18:55:33
Saç ekimi nedir?
- Saç ekimi nedir? Aslında çoğu kişinin çat pat bildiği ancak doğru bilgiye ulaşamadığı bir konu bu. Tabi şimdi detaya inersek çok kapsamlı bir tanım yapabiliriz ama bugünlük özet geçelim. Saç ekimi dediğimiz işlem, cerrahi bir işlem olmakla beraber hem oldukça özen gerektiren hem de danışanın tüm talimatlara harfiyen uyması gereken bir süreç. Yani öyle tamam saçlarım ekildi bitti gibi bir durum değil.
- Saç ekimi öncesinde ve sonrasında bu noktada kişiye de birçok görev düşüyor. Bunun yanı sıra saç ekimi genellikle saç dökülmesini tedavi etmek için kullanılan bir işlem ama çoğunlukla saçları seyrekleşen kişiler tarafından tercih ediliyor.
- Aynı zamanda çeşitli teknikler mevcut. Örneğin Este Favor'da yapılan saç ekimi işlemlerinde genellikle FUE veya DHI işlemleri tercih ediliyor. Tabi bununla da sınırlı değil elbette.
- Peki bu yöntemlerin farkı ne derseniz aslında ancak hepsinin benzer olduğunu ancak temel noktalarda farklılaştığını söyleyebilirim. Yani tüm saç ekimleri, saç derisinin bir kısmından saçlı derinin alınmasını ve bu cilt parçalarının kafa derisinin kel veya seyrelmiş bölgelerine ekilmesinden meydana geliyor.
Saç ekimi yaptırmayı düşünenler nelere dikkat etmelidir?
- Saç ekimi yaptırmaya karar vermeden önce sizi neler beklediğini merak ediyor olabilirsiniz. Saç ekimi öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler konusunda uzmanlardan bilgi ve destek almayı ihmal etmemek de oldukça önemli.
- Görsel açıdan önemli bir yere sahip olan saç ekimi için kulak üstü bölgeden saçın alınıp enseye nakledilmesi gerekiyor. Ancak bu öyle kolay bir işlem değil. Yani dikkatli olmalı ve merdiven altı çalışan yerlerden ve işini bilmeyen kişilerden uzak durmanız gerekli. Bu sayede hayalinizdeki saçlara kavuşabilir ve harika bir hizmet alabilirsiniz.
- Bir de önemli bir nokta daha var: Saç ekim işlemine uygun olmak. Kronik bir rahatsızlığınız varsa bunu doktorunuza iletmeli ve doktorunuzun tavsiyelerine göre hareket etmelisiniz. Kullandığınız bir ilaç varsa bunu da aktarmayı unutmayın lütfen. Nolur nolmaz temkinli olmakta fayda vardır, değil mi?
Uzmanlar saç ekimi süreci için neler öneriyor?
- Saç ekimi sonrası ilk 15 gün oldukça kritik. Peki neden? Çünkü bu süre zarfları içinde hem ekim yapılan alanlar çok narin olacak hem de vücudunuz birkaç değişim geçirecek. Ekim yapılan bölgeyi çarpmamak vurmamak gerekiyor... Mesela şok dökülmesi gibi. Bu değişimlerden korkmamak gerek. Tabi özen gösterildiği takdirde.
- Ekim yapılan bölgeye karşı dikkatli davranmanız oldukça önemli. Bu süreçte sizi zorlayacak ve terletecek spor gibi çeşitli aktiviteler yapmamanız, araba kullanmamanız gerekiyor.
- Lütfen ama lütfen uzmanlarınızın dediklerine harfiyen uyun. Çünkü saç ekimi o kadar kolay bir işlem değil. Ekim yapıldıktan sonra işlem yapılan alanı oldukça iyi bir şekilde korumalısınız. Özellikle de ilk günler.
- Şu bir gerçek ki yeni saçınızın yoğunluğu ve kalitesi bazı faktörlere göre değişiklik gösterecektir. Bu nedenle sabırlı olmakta fayda var demek isterim. Güzel bir sonuç için mutlaka ama mutlaka özen şart.
- Tüm bunların yanı sıra bir nokta daha var. Saç ekimi sonucunda her zaman olmamakla birlikte ekim yapılan alanda ödem veya kırmızılık olması oldukça doğal. Ama bu sorunun birkaç gün içerisinde yok olması gerekiyor.
Daha fazla bilgiyi web sitemizi ziyaret ederek alabilirsiniz...
https://estefavor.com/sac-ekim-fiyatlari-istanbul-en-iyi-sac-ekim-merkezi/ .
YORUMLAR (0)