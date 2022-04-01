Saç deriniz sürekli olarak görünür hale gelirken sağlıklı saçlarınızı geri kazanmak istemeniz çok normal. Günümüzde alopesi sorunu yaşayan erkek ve kadınlar, özgüven ve morali zedeleyebilen saç dökülmesi için müdahale talep edebiliyor.

Bugünlerde dünyanın her köşesinde saç ekim merkezlerinin artışına şaşırmamalı; çünkü daha uygun saç ekim ücretleri sayesinde artık birçok kişi bu hizmetten yararlanıyor.Yakın gelecekte saç ekimi ameliyatı olmayı düşünüyorsanız, bilmeniz gereken bazı önemli hususları aşağıdaki gibi dile getirebiliriz.

Saç ekimi hakkında bilmeniz gerekenler

Saç ekimi ameliyatı, saçlarını kaybeden ve hatta çekici bir görünüme kavuşmak isteyenler için en popüler formül olarak görülüyor. Lakin bu süreçte yeni terimlerle karşılaşan çoğu insanın ameliyatla ilgili bazı şüpheleri veya soruları oluyor. Bunlardan bazıları şu şekilde sorulabilir: saç ekimi ameliyatları gerçekten güvenli ve başarılı mı? Saç ekim işlemi ne kadar sürer? Saç ekimi vücuttaki doku değişiklikleri, vs. ile kalıcı hale gelir mi?

İşte saç ekimi ameliyatına girmeden önce edinmeniz gereken faydalı bilgiler.

Saç ekimi öncesi konsültasyon önemli

Saç dökülmesi sorunlarını tedavi etmeye yönelik birçok tedavi seçeneği mevcut olsa da bu tedavi seçeneklerin geçici çözümler sunması arzu edilmeyen durumlar yaratabiliyor. Sadece saç ekimi prosedürü kalıcı bir çözüm sunuyor; bu nedenle, tedavi seçeneğini belirtmeden önce, ekim merkezleriyle konsültasyon yapmak ve tüm detayları etraflıca dinlemek tedavisi süreci açısından faydalıdır.

Saç ekimi minimal invaziv bir işlem

Saç ekimi, saç köklerinin genelde kafa derisinin arkasından çıkarıldığı ve daha sonra saçların oldukça az bulunduğu bölgeye taşındığı cerrahi bir işlemdir. Bu tedavi seçeneği esas olarak androjenik alopesi tedavisinde kullanılır. Cerrahi prosedür minimal invazivdir; yani deride büyük müdahaleler yapılmadan ve hızlı bir iyileşme süresiyle sunulur. Ayrıca bu prosedür kirpik, kaş, göğüs kılları, kasık kılları veya sakal kıllarından istifade edilen veya bunlara yönelik bir işlem için de kullanılabilir. Tedaviyi veya prosedürü daha iyi anlamak için bir dermatolog ve saç ekimi uzmanı ile görüşmeniz gerekir.

Saç ekimi fiyatı birkaç faktöre bağlı

“İyi” ve kaliteli saç ekimi prosedürleri ziyadesiyle ucuz değildir. Sınırlı bir süre boyunca sunulduğu belirtilen tekliflerden yararlanmadan veekim rezervasyonu yaptırmadan önce bir uzmana danışmalı veya titiz bir araştırma yapmalısınız. Burada saç ekim uzmanının deneyimi, uygulanan fut saç ekimi, fue saç ekimi veya dhi saç ekimi yöntemleri ve greft sayısı gibi faktörler rol oynayacaktır.

Sadece siz donör olabilirsiniz

Saç kökleriniz başka bir donörden alınama; yani sadece siz saç donörünüz olabilirsiniz. Saç dökülmesinin ilk belirtilerinden itibaren, sağlıklı ve hasarsız tutmak için sahip olduğunuz saçlara iyi bakmanız çok önemlidir; çünkü kısmı dökülme durumunda bile diğerlerine ne zaman ihtiyacınız olacağını asla bilemezsiniz.

Saç ekimi, üç ana yöntemden oluşur

FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) ve FUT (Foliküler Ünite Nakli) saç ekimi prosedürünün iki yöntemidir. İlk saç ekim yöntemi olarak yıllarca kullanılan FUT sırasında saç derisinin arka kısmından alınan saç şeridi daha sonra saç büyümesinin çok daha az olduğu yere ekilir. İz kalma ihtimali daha yüksektir. FUE saç ekimi sırasında ise saç kökleri tek tek alınır, bir solüsyonda beklenir ve daha sonra saç büyümesinin son derece az olduğu yerlere açılan çukurlara ekilir.

Öte yandan, son yıllarda saç ekstraksiyonu ve ekimine aynı anda imkan tanıyan dhi saç ekimi (veya, direct hair transplant), saç ekim deneyimini özellikle az greftli ekimlerde bir üst düzeye taşımıştır. Bir seferde ekilen greft sayısı fue'da olduğu kadar yüksek değildir ve daha zahmetli olan bu prosedür daha pahalıdır. Saç ekim uzmanı, saçınızın durumuna ve ihtiyacınız olan greft miktarına göre en iyi tedavi seçeneğini sunmalıdır.

Saç ekimi hem erkekler hem de kadınlar için yapılabilir

Uzun zamandır insanlar saç ekiminin sadece erkekler için olduğunu düşünüyordu. Bu efsane yaygın olarak kabul edildi çünkü kadınlara kıyasla daha fazla erkek kellikten mustarip. Ancak her iki cinsiyet için de saç ekimi ameliyatı yapılabilir; erkek tipi kelliğe sahip erkeklerle saçları incelen kadınlar aynı fue saç ekimi ve dhi saç ekimi prosedürlerinden yararlanırlar. Ayrıca yanık veya kafa derisi yaralanması nedeniyle saçlarını kaybeden herkes, koşullar karşılanıyorsa, saç ekimi işlemini de tercih edebilir.

Saç ekimi herkes için uygun değildir

Bir önceki bölümdeki koşulların değerlendirilmesi dermatolog ve saç ekim kliniği tarafından gerçekleştirilen analiz süreciyle mümkündür. Herkes saç ekimi ameliyatını tercih edemez; bazı özel durumlar şu şekildedir:

Yeterli donör alanına sahip olmayan kişiler

Yaralanma veya ameliyattan sonra keloid izleri olan kişiler

Kemoterapi nedeniyle saç dökülmesi yaşayan kişiler

Diğer nedenler

Ameliyat için bir hafta izin gerekiyor

Saç Ekimi ameliyatı önemli bir işlemdir. Daha az invaziv Foliküler Ünite Eksizyonu (FUE) tekniğinden sonra bile, iyileşme için bir hafta izin almanız gerekecektir. Bu süre zarfında greftleriniz iyileşecektir. Kolayca yerleştiklerinden emin olmak için saç ekimi bölgesine dikkatli bir bakım yapmak gerekir. Güneşten uzak durmak, strese girmemek, yeni ekilen greftleri fiziksel olarak korumak önemli tedbirlerin başında gelmektedir.

Ameliyat sonrası bakım çok önemli

En iyi sonucu almak için cerrah tarafından yapılan yönlendirme ve talimatları izlemelisiniz. Cerrahın talimatına göre en az 3 ila 5 gün antibiyotik ve iltihap önleyici ilaçlar almak gerekebilir. Saç ekimi işleminden sonra en az 3 hafta yüzmekten, ağır egzersiz yapmaktan ve güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Kimyasal ürünlerden en az bir ay uzak durmak faydalı olacaktır.

Saç ekimi fiyatları

Çoğu insan ameliyat maliyeti konusunda endişe taşımaktadır; ancak Türkiye'deki saç ekimi işleminin diğer ülkelere göre daha uygun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Örneğin ortalama veya yüksek sayıda greft gerektiren bir işlem yurt dışında 15.000 EUR olabilirken bu maliyet Türkiye'de sadece 15.000 TL olabilmektedir. Saç ekimi maliyeti, toplam greft sayısına bağlı olarak hesaplanırken seçilen saç ekim uzmanı ve metodu da çok önemlidir.

Özetle saç ekimi

Yukarıda belirtilen durumlar, saç ekimi prosedürü hakkında bilgi edinmenize yardımcı olabilir. Fue saç ekimi ve dhi saç ekimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için deneyimli ve profesyonel bir saç ekimi cerrahına danışın ve muhtemel avantajlarla dezavantajları mutlaka ele alın. Saç ekimi ameliyatı hayatınızı daha iyi hale getirebilir; ancak fedakarlık kaçınılmazdır. .