Saç Ekim Uzmanı Serkan Yavuz Cevaplıyor Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi, saç dökülmesi sorunu ya da saç kaybı yaşayan kişilerde seyrelme ve kellik sorununa doğal ve kalıcı bir çözüm yoludur.

Saç kökünün artık aktif olmadığı, saçsızlığın oluştuğu alanlara sağlıklı saç köklerinin mikro cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemine saç ekimi adı verilmektedir. Saç ekiminde dökülen bölgeye, hastanın kendi sağlıklı saçları eklenmektedir. Saç ekimi tamamen kişiye özel planlanır ve uygulanır. Saç ekimi operasyonuyla hastanın genellikle ense bölgesindeki dökülmeye dirençli saç kökleri toplanır ve seyrelme olan ya da tamamen dökülmüş olan kısımlarda açılan kanallara ekilir. Amaç; baş bölgesinde ekim yapıldığı belli olmayacak doğallıkta, kalıcı bir şekilde saçlı görünüm kazandırmaktır. Saç ekim işlemi aslında küçük bir cerrahi operasyondur. Bu nedenle uzman ve bu konuda deneyimli doktorlar ve ekip tarafından hastane ortamında yapılması en güvenli yoldur. Saç ekimi uygulaması ile kişiye kendi saçları hiç dökülmemiş gibi kalıcı olarak kazandırılmaktadır. Saç ekiminde amacımız; kişiye modern tıbbi uygulamalarla konforlu bir şekilde doğal saçlı görünümü tekrar sağlamaktır.