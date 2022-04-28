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TIMETURK / YAŞAM / Saç Ekim Koordinatörü Fatma Dursun “Sapphire FUE nedir?”

Saç Ekim Koordinatörü Fatma Dursun “Sapphire FUE nedir?”

Saç Ekim Koordinatörü Fatma Dursun saç ekim uygulaması Sapphire FUE ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dursun “Günümüzde en son teknik olarak uygulanan FUE yönteminde kanal açma işleminde kullanılan materyalin ismidir.” Dedi.

4 Saat Önce
2022-04-28 11:19:47
Saç Ekim Koordinatörü Fatma Dursun “Sapphire FUE nedir?”

Dursun “Sapphire değerli bir taştan yapılmış olup greftlerin boyutuna göre 1.0 mm 1.3 mm 1.5 mm 1.7 gibi çaplarda olan yüzeyi pürüzsüz cam şeklinde olan bir materyaldir.

Normal FUE yönteminde metal materyal kullanılırken Sapphire FUE yönteminde Sapphire taşından elde edilmiş yüzeyi pürüzsüzleştirilmiş cam şeklinde olan materyal kullanılır.” İfadelerini kullandı.

Avantajları

Uygulamanın avantajlarını vurgulayan Saç Ekim Koordinatörü Fatma Dursun “Yüzeyi pürüzsüz ve cam olduğu için operasyon sonrası doku iyileşmesi daha hızlı olucaktır.

Saçlı deride sterilizasyonu sağlamak biraz daha zordur. Ve Sapphire Bleytleranti bakteriyel özelliğe sahip olduğu için operasyon sonrası enfeksiyon riskini minimale indirgemektedir.

Metal materyale göre cilt altına enjekte edilen sıvı daha az olduğu için biraz daha ödem riskini azaltacaktır.”

“Yapısından ve yüzeyinden kaynaklı metal aparata göre biraz daha sık kanal açılmasına olanak sağlamaktadır.

Son olarak Sapphire in tek başına bir teknik olmadığını başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada uygulan FUE yönteminde bir inovasyon çeşidi olduğunu hatırlatmak isterim.” Sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.

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