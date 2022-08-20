Sabina Toziya Kimdir, Nerelidir? Sabina Toziya Yer Aldığı Projeler

Sabina Toziya kimdir, nerelidir? Sabina Toziya oynadığı dizi ve filmler hangisi? Hayriye Çakırbeyli gerçek adı ne? ATV ekranlarının sevilen dizilerden EDHO Hızır Çakırbeyli ’nin annesi Hayriye Çakırbeyli ’ye hayat veren Sabina Toziya, geçen yıl vefatının ardından tekrardan gündemde yer alan isimler arasında. Oyuncu Sabina Toziya hakkında merak edilenlere değineceğiz. Sabina Toziya neden öldü? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Hayriye Çakırbeyli kimdir? İşte detaylar.

Sabina Toziya Kimdir?

Tam adı Sabina Ajrula olan Toziya, 17 Nisan 1946'da bugün Kuzey Makedonya sınırları içerisinde kalan Yugoslavya'nın Üsküp şehrinde Dünya'ya geldi.1950'li yıllarda Makedonya'dan Türkiye'ye göç eden Türklerin aksine, ailesi göç etmemeye karar vermiş. Türk asıllı bir ailenin kızı olan Toziya, anadili Türkçe olmasına rağmen Makedonca eğitim aldı. Sabina Toziya Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Toziya ardından Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yaptı. Sabina Toziya, Türkiye'de ilk kez Star TV'de yayımlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun karakterine hayat verdi. Son olaraktan da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli rolünü oynadı. Hayriye Çakırbeyli rolü ile izleyiciden büyük bir beğeni topladı. Toziya 2021 yılında beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçirmesinden dolayı diziden ayrıldı. Toziya, bundan 8 ay önce de beynindeki tümör nedeniyle bir operasyon geçirmişti. 10 Ağustos 2021 tarihinde beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçiren Toziya Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 75 yaşında hayatını kaybetti. 13 Ağustos 2021'de Üsküp Butel Cenaze Evinde düzenlenen törenle Makedonya'da defnedildi.

Sabina Toziya Yer Aldığı Projeler Neler?