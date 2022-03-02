Şaban ayı ne zaman? 2022 Şaban ilk günü | Şaban ayı bu yıl hangi güne denk geliyor?

Şaban ayı ne zaman? 2022 Şaban ilk günü | Recep ayının başlamasının ardından akıllardaki sorulardan biri de Şaban ayının ne zamana denk geldiği oldu. 2022 yılı dini günler ve bayramlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki ama 2022 Şaban ayı hangi aya ve hangi günde kutlanacak?

Recep ayının başlamasının ardından akıllardaki sorulardan biri de Şaban ayının ne zamana denk geldiği oldu. 2022 yılı dini günler ve bayramlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki ama 2022 Şaban ayı hangi aya ve hangi günde kutlanacak?

Şaban ayı ne zaman?

Recep ayının sona ermesinin ardından 4 Mart Cuma günü Şaban ayı başlamış oluyor.

Şaban ayı içerisindeki Berat Kandili, bu gecenin 15'inci gecesine denk geliyor. Miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamı Miraç Kandili idrak edilecek.

Şaban ayı tesbihatı nasıl yapılır?

1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü 11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Ramazan ne zaman başlıyor?

Üç aylar sırasıyla Recep, Şaban ve Ramazan olarak sırasıyla idrak ediliyor. Şaban ayının ardından 2 Nisan'da Ramazan başlayacak. .