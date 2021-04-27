Sabahları boyumuz neden kısalıyor?

Yılanlar dünya üzerinde sadece Antarktika'da yaşamaz. Karıncalar hiç uyumaz. Saç tellerimizle bir fili çekebiliriz....

İnsanoğlu henüz evrenin sırlarını çözebilmiş değil, bırakın evreni, yaşadığımız dünyayı bile tam olarak bilim insanları kavrayabilmiş değiller.

Yeryüzündeki canlı türlerinin sayısına yeni sayılar eklenirken yaşamın gizemine dair yepyeni bilgiler de bilimsel makalelere eklenmeye devam ediyor.

Biz de bu satırlarda yaşamımızda rastladığımız, duyduğunuzda ise şaşıracağınız bazı ilginç bilgilere yer vereceğiz:

İşte bunlardan bazıları;

Su aygırının sütü pembe

Zamanlarının çoğunu suyun içinde geçirirler. Su aygırları ilginç vücut yapılarının yanı sıra sütlerinin rengi ile de dikkat çekerler. Su aygırlarının sütü pembe renktedir. Bunun nedeni su aygırlarının hipposudorik asit ve norhipposudorik asit salgılamaları

Vücudumuz aspirin üretebilir

Vücudumuzun aspirin üretimi, meyve ve sebze tüketimi ile bağlantılı. Yapılan araştırmalara göre, meyve ve sebzelerinin birleşimi, asprinin içindeki ağrı kesici ve mikrop karşıtı maddeler ile eş değer. Bunu meyve ve sebzelerin kendi başına üretebildiklerini öne sürüyorlar.

Su samurları neden el ele uyur?

Su samurlarının el ele tutmasının nedeni, uyurken denizde birbirleri kaybetme korkusudur. Su samurlarının el ele tutmasının bir başka olası nedeni ise, eşlerini başka bir erkeğe kaybetme ihtimalidir. Eş bulma konusunda erkek su samurları arasında büyük rekabet vardır ve bir erkeğin, dişisini kaybetmemesi için onu kendine yakın tutması gerekir.

Denizanasının yüzde 95'i su

37 metre uzunluğunda olanları bulunur.jöle gibi bir yapıya sahiptirler. Vücut şekilleri bir çeşit şemsiyeye benzer ve bu yapı onların hızlı yüzmesini sağlar. Bazı türleri çok zehirlidir ve insanları öldürebilir. Bünyelerindeki küçük keseciklerde zehir bulunur. En zehirli türü "kutu" denizanası. Denizanalarına temas ettiğimiz zaman temas ettiklerde yerde bir yanma hissi oluşur.

Sabahları neden 1 santim kısalırız?

Boyumuz sabah saatleri ile akşam saatleri arasında fark gösterir. Nedeni, omurilik ve disklerde bulunan akışkan sıvının, uyurken yenileniyor olması. Yorgunluk ve stres, bu sıvıların çekilmesine neden olur bu yüzden akşam saatlerinde boyumuz biraz kısalır.

Kemik sayısı doğduğumuzda daha fazla

Yeni doğan bir bebekte 350 kemik bulunur. Ama yaşınız ilerlediğinde bu kemik sayısı 260'a düşer. Bunun nedeni, gelişim sürecinde kemiklerin eriyip kaynaması.

Sarışınların çok mu saçı olur

Saçlarınızın gür olması tamamen saçınızın rengi ile alakalıdır. Bir insanda ortalama 1.000 saç teli bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre sarışınların 150.000, esmerlerin 100.000 saç teli bulunmaktadır.

İnsan yılda en az 1460 rüya görür

En uzun rüyanın 90 saniye kadar sürdüğü hesaplanmıştır. Normal rüyalar ise genelde 3-5 saniye içerisinde başlar ve biter. Rüyalarımızın yüzde 90'ını unutuyoruz. Uyandıktan sonraki 5 dakika içinde gece gördüğümüz rüyaların yüzde 50'sini unutuyoruz. Rüyamızda sadece bildiğimiz yüzleri görürüz. Daha önce hiç tanışmadığınız biriyle aksiyon dolu bir rüya yaşamış olabilirsiniz. Körler de rüya görüyor.

Saçlarımız fili çekebilir mi?

Saçlar ıslandığında yüzde 30 daha uzun gözükürler. Kuru saçlar saçların uzunluğunu kamufle eder ve olduğundan daha kısa gözükür.Bütün saçlar ölü hücrelerden oluşur. Bir saç 100 grama kadar ağırlığı taşıyabilir. Bu şu demek, saçınızdaki 150 bin civarı saç ile yaklaşık 2 tane fili taşıyabilir. Atomik olarak saçlarımızın yüzde 50'si karbondan oluşur. Bunu yüzde 17 ile nitrojen, yüzde 6 ile hidrojen, yüzde 5 ile sülfür izler.1 tane insan saç teli 3 kilogram gibi bir ağırlığı kaldırabilecek güce ve esnekliğe sahip.

Bir yılan 3 yıl uyuyabilir

Yılanlar dünya üzerinde sadece Antarktika'da yaşamaz. Onun dışında dünyanın her yerinde en az bir yılan türü yaşar.En küçük yılan 10 santimetre uzunluğuyla iplik yılanıdır. En uzun yılan ise boyu 7 metreyi bulabilen dev pitonlardır.Dünyada yaklaşık 3 bin 400 yılan türü bulunuyor. Bunların sadece 600'ü zehirli. Zehirli yılan türleri arasında sadece 200 tanesi insanlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Karıncaların göz kapağı yoktur

Karıncaların göz kapakları yoktur. Bu nedenle göz kapakları olmadığı için uykuya dalış şekilleri belli olmaz. Karıncaların uyumadığını düşünmeyin. Onları en kolay uyuduğunu gözlemleyebilmenin yolu, hareket sistemlerini kontrol etmektir. Hareketlerinde yavaşlama ,yürümede güçlükleri azaldıysa artık uykuya hazırlık için yer arıyorlardır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.