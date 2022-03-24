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TIMETURK / YAŞAM / Sabahattin Seven Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?

Sabahattin Seven Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?

SSFinans Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Seven, Doğup büyüdüğü Almanya’da ve 2008 yılı sonrası Türkiye’de yaptığı atılımlarla ve projelerle dikkat çekmeye devam ediyor.

2 Saat Önce
2022-03-24 20:42:06
Sabahattin Seven Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?

Finans uzmanı olan Seven, Türkiye'ye geldiği yıllarda bir telekomünikasyon şirketi de kurarak yanında çalışan 180 kişiye iş imkanı sağladı. Bir çok alanda faaliyet gösteren SS Finans, inşaat sektöründe İstanbul ve tatil cenneti Bodrum'da atılımlar yaptı. Şirket olarak finans, Telekomünikasyon ve inşaat alanında faaliyet gösterdiklerini dile getiren Seven, ”Yeni projesiyleriyle bir çok kişiye istihdam sağlamayı düşünüyoruz.

Ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Bu zorluklara rağmen faaliyet gösterdiğimiz alanlarda hiç bir şekilde küçülmeye gitmedik. Çalışanlarımızın yanında olduk. Yeni yapacağımız projede yine Türkiye'ye katkı sağlamaya devam edeceğiz, büyük hacimli yatırımlarımıza devam edeceğiz , ekonomiyi canlandıracağız Ve bir çok vatandaşımıza iş imkanı sunacağız” dedi.

SS Finans aynı zamanda İzmir, Antalya ve İstabul'da finans alanında da faaliyet göstermeye devam ediyor.

Sabahattin Seven'in Resmi Instagram Hesabı:

https://www.instagram.com/ssabahattinseven/ .

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