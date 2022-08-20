Sabah erken kalkma yöntemleri | Sabah nasıl erken kalkılır? | Erken uyanmak için tüyolar

Daha başarılı olmak ve işleri yoluna koyabilmek için sabahları erken kalmak gerekiyor. Ancak birçok kişi için sabahları erken kalkmak oldukça zor bir durum. Sabahları erken kalkmanın yollarını arayan bu kişiler sabah erken kalkmak için neler yapılması gerek araştırıyorlar. İşte sabah erken uyanmak için yapılması gerekenler…

Birçoğumuz için sabahları erken uyanmak gerekiyor. Çünkü kimimizin işe kimimizin ise başka programlarına yetişmesi için sabah erken saatlerde güne başlamak gerekiyor. Ancak birçok kimse için sabahları erken uyanmak adeta bir zulüm oluyor. Kurulan alarm erteleniyor, yastık çok rahat geliyor, yataktan bir türlü kalkılmıyor. Peki sabah erken uyanmak için neler yapmak gerekir? Sabah erken kalkma nasıl olur? İşte uyku tüyoları…

Gece uyumadan önce yapılması gerekenler

Eğer iyi bir uyku uyuyamadıysanız bu durum erken kalkmanızı mutlaka önleyecektir. Güzel uyku için tavsiyeler:

Uyumadan birkaç saat öncesinde kafein içerikli içecekler içmeyin.

Akşam yemeklerinde ağır yemek yemeyin ve geç saatlerde bir şeyler yemeyin. Çünkü vücut onları sindirmeye çalışırken iyi uyku uyumanıza engel olacaktır.

Tablet, televizyon ve cep telefonu gibi teknolojik aletlerden uyumadan önceki son 1-2 saat uzak durun. Araştırmalar, mavi ekran ışığı ve radyasyonun uyku kalitesini olumsuz etkilediği gibi baş ağrılarına da neden olduğunu belirtiyor.

Uyku öncesi telefona bakmak yerine biraz olsun kitap okuyabilir veya hafif egzersizler yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşınız veya eşinizle konuşabilir ve hafif müzikler dinleyebilirsiniz.

Uyku öncesi iş düşünmeyin. Çünkü stres ve planlama gerektiren her konu sizi uykunuzdan alacaktır.

Uyurken odanın mümkün olduğunca ışıklardan arındırın. Çünkü ışıklar sizin uyumanızı engelleyebilir.

Sabah erken uyanma yöntemleri

Sizin için en etkili alarm sesini seçmelisiniz. Bu durum tamamen size kalmış durumda. Bazı kimseler bol gürültülü eski tip alarmlar ile, bazıları sevdiği bir şarkı ile bazı kişiler de kademeli olarak daha iyi uyanabilir.

Alarmı mutlaka yatağınızdan uzak bir yere koymalısınız. Yoksa uykuda iken alarmi susturup o tatlı uykunuza devam etmeniz an meselesi olur.

Uyku hormonu ve günlük rutinimizin de etkisiyle bazen kurulu alarm çalmadan önce uyanabiliriz. Bunu vücudunuzun uyanmaya hazır olduğu yönünde bir işaret olarak görün ve hemen kalkın. Eğer alarm çalana kadar biraz daha uyumayı düşünüyorsanız kendinizi daha da fazla uykulu hissedeceğinizi unutmayın.

Kalkar kalmak odanızı mutlaka aydınlatmanız gerekiyor. Çükü ışık vücudunuzun uyanması için uyarıcı bir etkendir. Sonrasında mutlaka yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. Bundan sonra tekrar uyumak oldukça zor olacaktır.