DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Doğu Akdeniz: Kıbrıs Rum Kesimi NAVTEX ilan etti
Borsa günü rekor kapanışla tamamladı
Saatlerin anlamı var mı? 2021 - tek, ters, aynı, yansıma ve çift saatlerin anlamları
Zencefil eklediğiniz suyla banyo yaparsanız...
Çöpten üretilecek enerjiyle cam sera ısıtılacak
Spot piyasada elektrik fiyatları
Şili'de yeni devlet başkanı 19 Aralık'ta belli olacak
Bu yiyecekleri asla tekrar ısıtmayın!
'Kuzey Irak' ifadesine yasak
LPG otogaza zam
Kötü kokulardan kurtulmak için...
Devlet desteğiyle kurdu, günlük 1500 litre süt üretiyor
Kış saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması geri mi gelecek? Saatler geri mi alınacak?
İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın tahmini: 'Hikaye yeni başlıyor'
LPG'ye zam mı geldi? LPG (otogaz) ne kadar oldu? Otogaza ne kadar zam yapıldı?

TIMETURK / YAŞAM / Saatlerin anlamı var mı? 2021 - tek, ters, aynı, yansıma ve çift saatlerin anlamları

Saatlerin anlamı var mı? 2021 - tek, ters, aynı, yansıma ve çift saatlerin anlamları

İnsanlık tarihinde saat ve rakamların bir çok mana taşıdığına inanılır. Bu inanış nispeten hala geçerli olmakla birlikte Saatlerin anlamları, çift, ters ve aynı olmasına göre değişebilir.

23 Dakika Önce
2021-11-22 18:22:23
Saatlerin anlamı var mı? 2021 - tek, ters, aynı, yansıma ve çift saatlerin anlamları

Gün içerisinde çeşitli sebeplerden ötürü saate bakarız. Bu sebepler kâh mesai bitimini beklemek olur kâh otobüsün gelmesine ne kadar kaldığına bakmak. Ancak saate en çok sevdiğimiz birinin yolunu gözlerken bakarız. Tesadüfen saatlerin ters, çift veya aynı olduğunu gördüğümüzde de anlamını merak ederiz. Saatlerin anlamlarını bilen çok olmasa da bilenler bunu saat falı olarak dile getirirler. Bunun sebebi de saatlerin bize karşımızdaki kişinin ne düşündüğü hakkında bize ipucu sağlamasıdır. Saat falına bakılabilmesi için öncelikle aynı, ters ve çift saatlerin anlamlarını bilmek gerekiyor. Eğer siz de saat falına nasıl bakıldığını merak ediyor ve saatlerin anlamı 2021 yılı için nedir sorusunun cevabını arıyorsanız, sizin için hazırladığımız içeriğimizi okuyarak aklınızdaki soruların cevabını bulabilir ve merakınızı giderebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş