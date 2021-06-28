Saat başı 42 kişi boğuluyor

Suda boğulmaların küresel raporuna göre, her yıl dünyada 372 bin kişi boğularak hayatını kaybediyor...

Boğulma,kazalara bağlı ölümlerin yüzde 7'sini oluşturan, dünya çapında kasıtsız yaralanma ölümlerinin 3. önde gelen nedeni. Dünya çapında tahmini 236.000 yıllık boğulma ölümü var. Suya erişimi artan çocuklar, erkekler ve bireyler boğulma riski altında.

236 bin kişi boğularak öldü

2019'da tahminen 236.000 kişi boğulma nedeniyle öldü ve boğulmayı dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirdi. 2019'da yaralanmalar, toplam küresel ölümlerin neredeyse yüzde 8'ini oluşturdu. Boğulma, yaralanmaya bağlı tüm ölümlerin yüzde 7'sini oluşturan, kasıtsız yaralanma ölümlerinin 3. önde gelen nedeni.Boğulmanın neden olduğu küresel yük ve ölüm, tüm ekonomilerde ve bölgelerde görülüyor.

Boğulma istatistiği

2018 verilerine göre; Dünya sağlık örgütünün hazırladığı, suda boğulmaların küresel raporuna göre, her yıl dünyada

372 bin kişi boğularak hayatını kaybetmekte. Bu ölümlerin yüzde 90'dan fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir. Boğulanların yarısından fazlasını 25 yaş altındaki kişiler oluşturmakta ve her gün, saatte yaklaşık 42 kişi boğularak yaşamını yitirmekte.

Pasifik bölgesi zirvede

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi sitesindeki verilere göre; düşük ve orta gelirli ülkeler, kasıtsız boğulma ölümlerinin %90'ından fazlasını oluşturmakta; dünyadaki boğulma olaylarının yarısından fazlası DSÖ Batı Pasifik Bölgesi ve DSÖ Güneydoğu Asya Bölgesi'nde meydana gelmekte; boğulma ölüm oranları DSÖ Batı Pasifik Bölgesi'nde en yüksek ve sırasıyla Birleşik Krallık veya Almanya'da görülenlerden 27-32 kat daha yüksek.

ABD'de yüzde 45

Sınırlı verilere rağmen, birkaç çalışma boğulmanın maliyet etkisi hakkında bilgi ortaya koymakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde boğulma ölümlerinin yüzde 45'i nüfusun ekonomik olarak en aktif kesimleri arasında. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kıyılarda boğulma, doğrudan ve dolaylı maliyetler olarak her yıl 273 milyon ABD Doları tutarındadır. Avustralya ve Kanada'da boğulma yaralanmasının toplam yıllık maliyeti sırasıyla 85,5 milyon ABD Doları ve 173 milyon ABD Doları.

Küresel boğulma ölümlerinin tahmini konusunda geniş bir belirsizlik var. Boğulmayla ilgili resmi veri sınıflandırma yöntemleri, kasıtlı boğulma ölümlerini (intihar veya cinayet) ve sel felaketleri ve su taşıma olaylarından kaynaklanan boğulma ölümlerini kapsamıyor. Yüksek gelirli ülkelerden elde edilen veriler, bu sınıflandırma yöntemlerinin, bazı yüksek gelirli ülkelerde tam boğulma vakalarının yüzde 50'ye varan oranlarda önemli ölçüde eksik temsil edilmesine yol açtığını göstermekte.

1-4 yaşa aralığında daha yüksek

Küresel boğulma raporu (2014) , yaşın boğulma için en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu göstermekte. Bu ilişki genellikle denetimde bir gecikme ile ilişkilendiriliyor. Küresel olarak, en yüksek boğulma oranları 1-4 yaş arası çocuklar arasında ve bunu 5-9 yaş arası çocuklar takip ediyor. DSÖ Batı Pasifik Bölgesi'nde 5-14 yaş arası çocuklar, diğer herhangi bir nedenle boğulmaktan daha sık ölmekte.

Erkeklerde daha fazla

Erkekler, kadınların genel ölüm oranının iki katı ile özellikle boğulma riski altında. Ölümcül olmayan boğulma nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılıkları kadınlardan daha fazla. Araştırmalar, erkekler arasında daha yüksek boğulma oranlarının, suya artan maruziyetten ve yalnız yüzmek, yalnız yüzmeden önce alkol almak ve botla gezmek gibi daha riskli davranışlardan kaynaklandığını gösteriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.