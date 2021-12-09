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TIMETURK / YAŞAM / Rüyada polis görmek ne anlama gelir?

Rüyada polis görmek ne anlama gelir?

Rüyada polis görmek ne demek? Sorusunun cevabını rüyayı gören kişiler tarafından merak edilmekte. Peki, rüyada polis görmek neye işarettir? Rüyada polis olmak ne anlama gelir?

1 Saat Önce
2021-12-09 14:25:58
Rüyada polis görmek ne anlama gelir?

Rüya görmek istemsizce çoğu insanın gerçekleştirdiği bir eylemdir. Elimizde olmayarak rüya görürüz ve gördüğümüz rüyanın ne anlama geldiğini merak ederiz. Rüya psikolojik duruma veya takılı kaldığımız bir düşünceye göre kendini gösterebilir. Rüyasında polis gören kişiler rüyanın yorumunu merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Rüyada polis görmek ne demek?

Rüyada polis görmek, çevrenizde sizin gibi olmaya çalışan ve sizinle yarışacak niteliklere sahip kişilerin varlığına yorumlanır. Bu rüya sizinle yarışacak kişilerin sayıca fazla olduğuna işaret eder.

İmam Nablusî rüyada polis gören kişi hakkında demiştir ki: Rüyada görülen polis memuru, Azrail (a.s.)'dır. Bazı tâbirciler de, şiddet ve gamdır demişlerdir. Bir kimsenin rüyada polis memurunun yardımcıları ile beraber geldiğini görmesi, hüzün, korku, feryat, azap ve tehlikeye delâlet eder.
Bazı kere de rüyada polis görmek, korunmaya ve himayeye delâlet eder. Çünkü polis devletin emniyetine memurdur.

Rüyada polis olduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada bir şahıs polis olduğunu görmek, önem derecesi yüksek bir sorumluluk üstlenmiş olacağına ve bu basamak da türlü makamlara yükselmiş olacağına işaret eder. Açık şekilde rüyada polis olduğunu görmek makam sahibi olmak manasına gelmektedir.

Rüyada polis tarafından tutuklandığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada polis tarafından tutuklandığını görmek, rüya sahibinin etrafında dosttan çok düşman olduğuna işarettir. Tutuklanmak etrafındaki düşmanların varlığını simgeler. Bu durumda kişinin etrafında bulunan düşmanları tarafından alt edileceği ve büyük zarara uğrayacağı söylenir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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