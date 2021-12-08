Rüyada diş görmenin anlamı nedir?

Rüyada karşılaşılan durum ve olaylar insanlar tarafından ciddiye alınıp rüyanın anlamı merak edilmektedir. Her insan gördüğü rüyanın anlamını merak edip araştırmaktadır. Rüyasında diş gören kişiler rüyanın ne anlama geldiğini merak etmekte. Peki, rüyada diş görmek ne anlama gelir?

Rüyada diş görmenin tabiri nedir? İslam dinine göre rüyada diş görmek ne demektir? Rüyada diş görmek nasıl yorumlanmaktadır? İşte merak edilen haberin detayı…

Rüyada diş görmenin manası nedir?

Rüyada diş görmenin tek bir anlamı bulunmamaktadır. Rüya tabircilerine göre rüyada diş görmenin aile, maddi gelir, üzüntü ve akrabalar arasında kavgaya gibi birbirinden farklı anlamları bulunmaktadır.

İmam Nablusî (rh.a.) rüyasında diş gören bir kimse demiştir ki: "- Rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre delâlet eder. Dişlerin hepsi, aileye, kabileye, kız ve erkek evlada alâmettir. Bazı kere de rüyada görülen dişler mala, binit hayvanlarına, kiraya verilen eve ve tarlaya, hububata, ölüm ve hayata, ayrılığa ve birleşmeye işarettir. Dişler emanet ve gizli şeylere de delâlet eder."

Rüyada diş dökülmesi görmenin anlamı nedir?

Rüyada dişlerin döküldüğünü görmek, alacağınız haberlerin sizi üzeceğine delalet eder. Dişleriniz döküldükten sonra onları elinize almanız ise, akrabalarınız arasındaki dargınlığı çözeceğinize ve onları barıştıracağınıza yorulmaktadır.

Rüyada diş ağrısı çektiğini görmenin anlamı nedir?

Rüyada diş ağrısı çektiğini görmenin anlamı genelde, çocuklarla ilgili konularda canınız sıkılabilir, söyledikleri sözleri yanlış anlayabilir ve gereksiz yere üzülebilirsiniz.

Rüyada yeni diş çıkardığını görmek ne anlama gelir?

Rüyanızda yeni bir dişinizin çıktığını görmeniz çocuk sahibi olacağınıza yorulmaktadır. Eğer bu yeni diş üst çene kısmınızda çıkmışsa evladınız erkek, alt çene kısmında çıkmışsa evladınız kız olacak demektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.