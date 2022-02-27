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TIMETURK / YAŞAM / Rusya Ukrayna savaşının kaçınılmaz sonucu göçler, mülteciler ve dram

Rusya Ukrayna savaşının kaçınılmaz sonucu göçler, mülteciler ve dram

Milyonlarca Ukrayna vatandaşı sınırlara koştu ve güvenli bir ülkeye çocuklarını eşlerini geçirmeğe çalıştı.

1 Saat Önce
2022-02-27 22:23:05
Rusya Ukrayna savaşının kaçınılmaz sonucu göçler, mülteciler ve dram

Ağırlıkla Romanya ve Moldova'ya gitmeye çalışanlar arasında Ukrayna'da çalışan vatandaşlarımız da vardı. Moldova üzerinden Türkiye'ye gelmeğe çalışan vatandaşlarımıza Gagauz Türkleri-Gagauzya kapılarını açtı. Aynı zamanda Türk vatandaşlığı da olan Gagauz Türkü ve Moldova Parlamentosu Milletvekili İvanna KÖKSAL vatandaşlarımızın gerek sınırdan geçmelerini ve gerekse de barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için bir seferberlik başlattı. Kazayak köyünde halk evlerinden battaniyesini yastığını, getirerek; gücü yettiğince yemeğini paylaşarak ve elele vererek insanlarımızı rahat ettirmeğe çalışıyorlar. Gagauzya'daki soydaşlarımızın bu duyarlılığı kan bağımızın ve kardeşliğimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Moldova Parlamentosu Milletvekili İvanna KÖKSAL Ukrayna'dan gelecek tüm Türk vatandaşlarına kapılarının açık olduğunu ve her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

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