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TIMETURK / YAŞAM / Rusya'nın saldırısında annesini kaybeden 9 yaşındaki Galia'nın yürek burkan mektubu

Rusya'nın saldırısında annesini kaybeden 9 yaşındaki Galia'nın yürek burkan mektubu

Galia isimli 9 yaşındaki Ukraynalı kız, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden annesine yazdığı yürek burkan, duygusal mektupta, 'Cennette buluşacağız. Cennete gitmek için iyi bir kız olmak için elimden geleni yapacağım' yazdı.

2 Saat Önce
2022-04-11 15:53:03
Rusya'nın saldırısında annesini kaybeden 9 yaşındaki Galia'nın yürek burkan mektubu

Savaş en çok çocukları ve kadınları vuruyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda sivil hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de ülkesiniı terk ederek başka ülkelere gitmek zorunda kaldı.

Savaştaki öldürücü saldırılardan kaçamayanlar ise ya sığınaklar ya da bodrum katlarına sığınmak zorunda kaldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiyev'in kuzeyindeki Hostemel kasabasında Rusyanın saldırılarında kızıyla birlikte hedef olan anne hayatını kaybederken, 9 yaşındaki Galia isimli kızı ise yara almadan kurtuldu.

Galia, annesinin ölümünün ardında yazdığı duygu yüklü mektup ise yürekleri dağlıyor.

Rusca yazılan mektup şöyle:
"Anne, bu mektup sana 8 Mart'ta bir hediye. Beni boşuna yetiştirdiğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Hayatımın en iyi 9 yılı için teşekkür ederim! Çocukluğum için çok-çok teşekkür ederim!!! Sen dünyadaki en iyi annesin! Seni asla unutmayacağım! Gökyüzünde mutluluklar dilerim! Cennete gitmeni istiyorum! Cennette görüşürüz! Cennete gidebilmek için iyi olmaya çalışacağım! Öpüyorum seni. Galia!"

mektup

The New York Post'ta yer alan bir habere göre, küçük kızın annesinin Rusların arabasına düzenlediği saldırıda öldüğü iddia edildi. .

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