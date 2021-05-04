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Rusya'da 6-18 yaşında çocuğu olan her aileye 10 bin ruble ödenecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete 6-18 yaş aralığında çocukları bulunan ailelere ağustos ayında 10 bin ruble (yaklaşık bin 100 TL) tutarında tek seferlik ödeme yapılması talimatı verdi.

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04.05.2021 15:46:27
Rusya'da 6-18 yaşında çocuğu olan her aileye 10 bin ruble ödenecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete 6-18 yaş aralığında çocukları bulunan ailelere ağustos ayında 10 bin ruble (yaklaşık bin 100 TL) tutarında tek seferlik ödeme yapılması talimatı verdi.

21 Nisan'da Federal Meclis'te yaptığı konuşmada hükümeti çocuklu ailelere yardım programı hazırlamakla görevlendiren Putin, bununla ilgili talimatnameyi imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri hükümete 6-18 yaş aralığında çocukları bulunan ailelere ağustos ayında 10 bin ruble tutarında tek seferlik ödeme yapılması ve 1 Eylül'e kadar bu çalışmayla ilgili rapor sunulması yönünde talimat verdi.

Sputnik'in haberine göre Putin, engelli ilkokul çocukları için özel ödeme prosedürü uygulanmasını da emretti.

Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, okul çağında çocuğu bulunan 17 milyon aileye ağustosta tek seferlik ödeme yapılacağını belirtmişti.

Federal Meclis konuşmasında okul çağında çocukları olan ailelere bir kez daha, bir defalık yardım yapılmasını teklif eden Putin, "Sözgelimi her okul çağındaki çocuk için 10 bin ruble ödenebilir. Ödeme ailelere ağustos ortasında yapılır ki (eylülde okullar açılana kadar) çocuklarını okula hazırlamaya vakitleri olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Türkrus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan