Rüşvet olarak algılanmaması için bir hediyenin tutarı en fazla kaç lira olmalı?

İş dünyasında, hediyenin tutarı beş asgari ücreti geçmemeli!

İş görüşmelerinde bazen sempati ikmali denilen, şirketlerin birbirine yaptıkları ziyaretlerde hediye götürülür. Hediye en ast tarafından taşınır ve makam sahibine “Size hediyemizi takdim etmek isteriz” cümlesiyle takdim edilir. İş ilişkisi kuracağınız makamlara bazen amacı aşan hediyeler verilmişse şirket politikası gereği makam sahibi uygun bulmadığı hediyeyi o an için teşekkür ederek kabul eder; ancak 24 saat içinde şirket politikasına uygun olmadığını belirten bir notla iade etme hakkı vardır.

Peki hediyenin maddi değeri ne kadar olmalı?

Yazar Suna Okur, Zarafet Görgü Protokol isimli kitabında bu konuyu şöyle açıklıyor:

"İş dünyasında hediye alırken veya verirken çok dikkatli olmak gerekir. Çok değerli bir hediye rüşvet olarak algılanabilir. Yanlış anlaşılmasın diye hediye ile rüşvet arasındaki ince çizgiye çok dikkat edilmelidir. İş dünyasında, hediyenin tutarı beş asgari ücreti geçmemeli ve rüşvet olarak algılanmaması için önemli bir karar öncesinde verilmemelidir."

Suna Okur, hediyeleşme konusundaki diğer nezaket kuralları hakkında özetle şu bilgileri veriyor:

"Verilen hediyeyi beğenmeseniz bile, hediyeye ilgisiz kalmak veya bakıp bir kenara bırakmak, büyük kabalık kabul edilir. Hediyeyi beğenmediğiniz takdirde beğendiğinizi söylemek zorunda değilsiniz; ancak teşekkürü ihmâl etmemelisiniz.

Eskiden toplumumuzda hediye hemen açılmaz, açılması için misafirin gitmesi beklenirdi. Bu gelenek artık geçerliliğini yitirmiştir.

Ülkemizde artık eve gelen hediye açılır ama tabii ki hemen değil. Misafirler içeri girip hediyeyi takdim ettikten ve hal, hatır sorma işleminden sonra, kahve ikramından önce; hediye sakin bir tavırlarla, paket bantları patlatılmadan ve ambalajı tortop edilmeden açılır. Samimi bir şekilde teşekkür edilir. Ev eşyasıysa hemen uygun bir yere koyulur. Hediye bir müddet masa veya sehpanın üzerinde bırakılır, sonra kaldırılır. Getirilen hediyenin paketi ev sahibesi tarafından açılır. Misafirin kendi getirdiği hediyeyi açması uygun değildir. Bir paketin içinde birkaç kişiye ait hediye paketleri varsa hediyeyi getiren kişi, bir karışıklık olmasını önlemek amacıyla herkesin hediyesini tek tek, paketlerini açmadan verebilir.

Beğenmediğiniz bir hediyeyi asla başkasına hediye etmeyiniz. Hediyenin kırık veya çatlak olmadığından emin olunuz. Paket düşmüşse hediye etmeden önce kontrol ediniz. Hediyenin fiyatı söylenmeyeceği gibi, hediyeyi kabul eden de “Nereden aldın, kaça aldın?” gibi sorular sormamalıdır. Hediye asla paketlenmeden açık halde ele verilmez çünkü o zaman hediyenin kullanılmış olduğu düşünülür. Bazı hanımlar kullandıkları süs eşyalarını veya bibloları daha sonra gittikleri evlere hediye olarak götürmeyi akıllılık zannetseler de bu durum dikkatlerden kaçmamakta ve itibar kaybına sebep olmaktadır. Giyilmiş giysiler ve kullanılmış eşyalar asla hediye olarak verilmemelidir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.