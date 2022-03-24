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TIMETURK / YAŞAM / 'Ruslar akın etti, Türk sahillerinde ev kiraları 3 katına kadar fırladı'

'Ruslar akın etti, Türk sahillerinde ev kiraları 3 katına kadar fırladı'

Ukrayna’da askeri operasyonun başlamasının ardından Rusların Türk sahillerine ilgisi artarken, popüler kentlerde konut kiraları 2-3’e katlandı.

58 Dakika Önce
2022-03-24 13:09:10
'Ruslar akın etti, Türk sahillerinde ev kiraları 3 katına kadar fırladı'
Rus medyasının emlak şirketlerinin verilerine dayanan haberine göre, Antalya ve Alanya'da Rusya vatandaşlarının kiralık konutlara talebi son dönemde yaklaşık dört kat arttı.
Daha önce aylık 200-600 dolar civarında olan kiraların ise bugün 2,5-3 katına çıktığı belirtiliyor.
Just Real Prime Broker şirketine göre, İstanbul, İzmir, Bodrum ve Fethiye'de ise bazı stüdyo dairelerde kiralar 2-3 kat artarak aylık 1000, 1500 dolara yükseldi.
Diğer yandan arz sıkınıtısı nedeniyle kiralık daire bulmanın zor hale geldiğine, bazı ev sahiplerinin altı aylık peşin ödeme talep ettiklerine dikkat çekiliyor.
Rusya vatandaşlarının tercih ettikleri Ermenistan ve Gürcistan'da da kiraların 1,5 kat arttığı, örneğin Tiflis'te aylık en düşük kiraların şubata göre yüzde 30-50 artışla 450-500 dolara çıktığı belirtiliyor.
Kaynak: turkrus.com.tr
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