Rus kardiyolog, bir kişinin ne kadar yaşayacağını nasıl bulacağını söyledi

Rusya Bilimler Akademisi Akademisyeni ve Bakulev Kalp Damar Cerrahisi Merkezi başkanı kordiyolog Elena Golukhova, bir insanın ne kadar yaşabileceğinin kalbinin ritminin göstereceğini söyledi.

Rusya Bilimler Akademisi Akademisyeni ve Bakulev Kalp Damar Cerrahisi Merkezi Başkanı kordiyolog Elena Golukhova, bir insanın ne kadar yaşabileceğinin kalbinin ritminin göstereceğini söyledi.

Kardiyolog Golukhova, her bir kişi için belirli sayıda kalp atışının ölçüldüğü ve bu nedenle daha uzun yaşamak için yavaş yaşamaya çalışılması gerektiği inancını yorumladı.

Kordiyolog Golukhova'a göre, "herkese belli sayıda kalp atışı verildiğine inanmak saçma" ve aptalca. Golukhova, ritmin sıklığının hava durumu, duygular gibi birçok faktöre bağlı olduğunu açıkladı.

Elena Golukhova, ‘kp-ru' ile yaptığı röportajda şunları:

“Kalp atış hızının, bu hastanın ne kadar yaşayacağının bağımsız bir göstergesi olduğu kanıtlandı. Ve (makul sınırlar içinde) daha nadir nabzı olan hastalar, daha uzun yaşama eğilimindedirler. Aynı zamanda, "bu, kalp atışlarını kurtarma ilkesini değil, parasempatik, otonomik ve sinir sistemlerinin belirli bir koruyucu etkiye sahip bir özelliğini yansıtıyor.”

Golukhova, nabzı 48-52 atım olan bir kişiyi örnek olarak göstererek, bunun genç bir organizma için iyi olduğunu sözlerine ekledi. "Ancak yaşlandıkça, bu kalp atışlarının çoğu yeterli olmayabilir. Sonra antiaritmik ilaçlar yazıyoruz ya da bir uyarıcı koyuyoruz ”diye sözlerini bitirdi.

Kaynak: rosbalt.ru

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.