RTV İngilizce kelime olan Room Temperature Vulcanization kelimelerinin kısaltması olarak bilinen oda koşullarında oluşan (kürlenen) anlamındadır.

RTV2 kalıp silikonu oda koşullarındaki reçine ve sertleştiricinin (katalizör) reaksiyona girmesiyle oluşur. Elde edilen malzeme kolay kolay yırtılmayan esnek bir kauçuk malzemedir.

RTV2 silikon reçineleri kullanılarak, birçok malzemenin kalıpları alınabilir. Kalıp elde etmek için kalıbı çıkartılacak malzeme veya 3 boyutlu görseline ihtiyaç duyulacaktır. Silikon reçinesi ve sertleştirici belirtilen oranlarda tartı kullanılarak tartılıp, 3 dakika boyunca karıştırıldıktan sonra kalıbı alınacak nesnenin üzerine dökülür. Tabi ki bu işlem yapılırken, kalıbı alınacak nesnenin silikon sıvısının akmaması için bir çerçeve (havuz) içinde olması gerekmektedir. 25 derecelik bir ortamda yaklaşık 12 saat sonra silikon kalıp hazır hale gelmiş olacaktır. Silikon kalıp üretmeyi, profesyonelce yapmak istiyorsanız bir vakum kabına ihtiyaç duyacaksınız. Vakum silikon reçinesinde var olan nemi ve karışım esnasında hapis olan havanın atılmasını sağlar. Dolayısıyla elde edilen kalıbın düzgün ve pürüzsüz olması sağlanır. RTV2 kalıp silikonu ile ilgili detaylı bilgileri Cestel Kimyainternet sitesinden bulabilirsiniz.

Elde edilen kalıbın uzun ömürlü olması için silikon reçinesinin kaliteli olması gerekir. Reçine içine ucuz katkı veya toz malzemeleri katarak fiyatı ucuzlatılabilir. Ne yazık ki ülkemizde bu yola çok başvurulur. Düşük kaliteli bir silikon kolay yırtılır veya döküm sayısı az olacaktır. Litre veya kilogram fiyatı yüzde 20 ucuz olan bir silikon, aslında kaliteli bir RTV silikon reçinesine göre yüzde 60 daha pahalıdır. Peki, bu sonuca nasıl vardık diyeceksiniz? Kaliteli bir silikon reçinesinden, ucuz silikona göre en az2 katı döküm alınır. Şöyle bir örnekle bunun nasıl olduğunu açıklayalım. Kaliteli reçine kg (veya lt) fiyatına 100 TL, ucuz silikona 80 TL diyelim. Ucuz olan yüzde 20 daha maliyeti az olsun.Bu iki kalıba da aynı tür malzeme (poliüretan reçine dökelim. Kaliteli silikondan 60 döküm alırken, ucuz silikondan 30 döküm alırsınız. Dolayısıyla ucuz silikondan 60 döküm alacağınız zaman size 160 TL'ye mal olmuş olacak. Aslında bu da fiyatının yüzde 60'ı daha pahalı olduğunu gösterir. Tabi burada dökülen reçineye göre döküm sayısı değişebilir. Poliüretan, epoksi, mum, polyester gibi malzemelerde farklı döküm sayıları olacaktır.

Sıvı Silikon Fiyat Döküm Sayısı

Kaliteli RTV2 silikon reçine 100 tl/kg 60 döküm

Ucuz RTV2 silikon reçine 80 tl/kg 30 döküm

İstediğiniz birçok nesnenin kalıbını RTV2 silikon reçineleriyle alabilirsiniz. Bu kalıplarının içine poliüretan, alçı, poliester, epoksi hatta çikolata, şeker gibi birçok malzeme dökerek şekillendirebilirsiniz. Burada en önemli husus doğru kalıp malzemesini seçmek ve kalıp yapma tekniğini biliyor olmak gerekir. .