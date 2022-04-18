Roll Form Makinelerinde Mekanikel Kalitesi

Roll form ve pres besleme makineleri üretiminde önde gelen isimlerden olan Mekanikel 2015 yılından günümüze kadar geçen süreçte başarıyla üretimlerine devam ediyor.

Firma bünyesinde üretimi gerçekleştirilen roll form ürünleri performansları ile ön plana çıkıyor. Yüksek üretim kapasiteleri ile Roll form makineleri sanayi sektöründe oldukça ihtiyaç duyulan ürünler arasında yer alıyor. Bu kapsamda sektörün ihtiyaçlarına Mekanikel eksiksiz çözümler üretiyor.

Birçok farklı türde karşımıza çıkan roll form makineleri, kullanışlı olmaları açısından da tercih ediliyor. Bunun yanı sıra Mekanikel bünyesinde üretimi gerçekleştirilen ürünler Türkiye'deki sanayi sektörünün de gelişmesinde destek oluyor. Mekanik rulo açıcı veya hidrolik rulo açıcı ve servo sürücü ile bir hat halinde çalışan roll form makineleri talep görmeyi sürdürüyor.

Sakarya'dan Dünyaya Mekanikel İmzası

2015 yılında sanayi sektörüne giriş yapan Mekanike, 2016 yılında tam kapsamlı şekilde hizmet vermeye başlamış ve kalitesini tüm dünyaya ihraç ettiği ürünleri ile kanıtlamıştır. Günümüze kadar geçen süreçte kendini geliştirmeyi başaran firma, roll form makinelerinin üretiminin yanı sıra sanayi sektöründe çeşitli katkıları da bulunuyor. Çeşitli hizmet alanlarında faaliyetlerini sürdürerek bu alanda gerekli olan ürün ve makine ihtiyacını en iyi şekilde karşılıyor.

Mekanik veya hidrolik rulo açıcı hatlar üzerinden işleyiş gerçekleştiren roll form makineleri ile standartların üstünde bir hizmet sunuyor.

Mekanikel Roll Form Makinelerin Avantajları

Seri imalat makinelerinden biri olan roll form makinelerinin birçok avantajı da vardır. Sağladığı avantajlar açısından roll form makineleri seri üretim sürecinde oldukça tercih ediliyor. Sizlere aşağıda roll form makinelerinin sağlamış olduğu avantajları ve faydalarını sıraladık. Belirttiğimiz avantajlar genel olarak tüm roll form makinelerinden ve çeşitlerinden alabileceğiniz yararı gösterir.

İş gücünden tasarruf etmenizi sağlar.

Üretim kalitesini ve üretimin hızını arttırır.

Düşük maliyette eş kalitede ürün üretimini sağlar.

Yüksek üretim hacmi ve hızına ulaştırır.

Üretilen tüm parçaların boyları ve ebatları birbirlerine eşit olur.

Parçaların eşit olması montajlama sürecinin de kolaylaşmasını sağlar.

Rollform makineleri istenilen en dar kesitlerde dahi aynı kalitede üretim sağlar.

Belirtmiş olduğumuz nitelikleri kapsamında roll form makinelerinden seri üretim sürecinde en yüksek verimi alabilirsiniz. Aynı zamanda Mekanikel bünyesinde üretilen roll form makineleri sanayi sektöründeki en donanımlı ve sağlam parçalardan oluşuyor. Bu doğrultuda makinelerin arıza yapması gibi durumlar da oldukça nadir karşılaşılıyor.

Roll Form Makinesi Çeşitleri

Mekanikel, bünyesinde bulundurduğu roll form makineleri ile ilgi topluyor. Firma bünyesinde yer alan roll form makineleri birçok farklı çeşitle karşımıza çıkıyor. M profil, J profil, U profil ve alçı köşebent gibi profillerin üretimini sağlayan birçok farklı roll form makinesi vardır. Üstelik roll form makinelerinde en dar üretim işlemleri bile aynı profesyonellikte gerçekleşiyor. Bu bağlamda roll form makinelerinden talep edilen verim de standartların üstünde alınıyor. İnşaat, otomotiv, elektrik ve savunma sanayi gibi sektörlerde kullanılan rollform makineleri bu alanlara göre de farklılaşabilmektedir.

Çeşitli nitelikleri ve özellikleri bünyesinde barındıran roll form makineleri ile sanayi sektöründe istediğiniz kaliteye sahip olabilirsiniz. Hem iş gücünden tasarruf hem de maliyetten tasarruf ederek kısa sürede yüksek üretim sağlayabilirsiniz. Genel anlamda roll form makinelerinin nitelikleri kullanılacak sektöre bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Profil boru üretimi, beyaz eşya ve mobilya, aksesuar gibi alanlarda da tercih edilen bir makinedir. .