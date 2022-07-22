Rizom Beach ile evinizde gibi hissedeceksiniz!

Tatil denilince akla gelen şehirlerden Antalya'da hayalinizdeki tatili yaşayabilirsiniz.

Muhafazakâr otel konseptinde 17.000 m2'lik alan üzerine kurulu Rizom Beach Hotel Kumluca'ya 9, Antalya'ya ise sadece 90 km uzaklıkta bulunmakta. Rizom Beach otel ile huzurlu bir tatil olanağı sunmaktayız. Doğanın atmosferini ve manzarasını ayağınıza getirdiğimiz Rizom Beach otel ile aileniz ile birlikte güzel vakit geçirebilirsiniz.

BİZ KİMİZ!

Antalya'nın gözde otellerinden Rizom Beach hotel KumlucaAntalya, Kumluca bölgesinde bulunan muhafazakâr,saygın otellerden. Rizom Beach ile Antalya'nın maviliği,yeşilliğini ayağınıza sermekteyiz. denize sıfır olan Rizom Beach hotel Kumluca ile plaj arasından yol geçmektedir. tesisin kendine özel kum plajı mevcuttur. tesisimizde açık ve kapalı yüzme havuzları, spa, sauna ile eğlenme ve dinlenme imkanlarını sunmaktayız. bunun yanı sıra Rizom Beach aile otelinde doruklarınıza kadar eğlenme fırsatı bulabilirsiniz. sizlere unutulmaz yaz anısı bırakmaktayız. otelimizde; sihirbaz, karaoke, 2 gün canlı müzik, Türk gecesi, 2 gün kadınlar matinesi, günlük yarışmalar, akşam gösterileri ve 6-12 yaş çocuklara mini club gibi birçok aktivite hizmeti sunmaktayız.

RİZOM BEACH İLE ZİHİNDE KALIN

Muhafazakâr otel konseptinde hazırlanan standartlarımız ile kadın ve erkekler için ayrı ayrı hazırlanmış olan, sauna,buhar odası,Türk hamamı ve uzman ekibimiz ile yapılan çeşitli masajlar ile zihninizi dinlendirin. Birbirinden özenle seçilmiş olan yağlarımız ile sizlere en iyi şekilde masaj imkânı sunmaktayız. Kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceğiniz, yenilendiğinizi fark edeceksiniz.

RİZOM BEACH AİLE OTELİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon:

+90 (242) 505 50 00

Adres:

Göksu Mah. 101.Sk. N:2/B 07350 Kumluca/Antalya

E-posta:

[email protected] .