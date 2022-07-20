Rizom Beach aile oteli ile yazın tadını çıkarın

Yılların birikimi ve deneyimi ile yola çıkan Rizom Beach Antalya aile oteli, yıllarca tatil severlerin ilgisini çekmekte.

Her yaz aylarında dikkat çeken tatil konsepti ile bu yazda adından çokça konuşturacak. Rizom Beach ailesi olarak Antalya şehrinin tüm güzelliklerini ayağınıza sereceğiz.

RİZOM BEACH AİLE OTELİ HİZMETLER

Konaklama hizmeti: Rizom Beach aile otelinin sunmuş olduğu hizmetler arasında en önemli ihtiyaçlardan konaklama hizmetimiz; Ferah ve zarif, konforlu Premium odalarımız 22 m2 içerisinde 1 çift ve 1 tek kişilik yataktan oluşmakta. Maksimum 2 yetişkin ve 1 çocuğun konaklayabilmekte. Odalarımızda, LED TV, duş kabini, klima, kablosuz internet, telefon, mini bar ve saç kurutma makinesi mevcuttur.aile odalarımız, 50 m2'lik alanda 1 çift ve 2 tek kişilik yataktan oluşuyor. Çift Banyosu bulunan, maksimum 5 Yetişkin veya 4 yetişkin ve 1 çocuğun konaklayabileceği şekilde hazırlanmıştır.

Rizom Beach mutfak hizmeti:300 kahvaltılık çeşidi ve öğle-akşam yemekleri için çorba çeşitleri, sıcak-soğuk yemekler, ızgara, pide, mezeler, zeytinyağlılar, turşu-salata çeşitleri, soslar ve yöresel yemekler sunulmakta.Lobi 24 saat açıktır.

Havuz ve plaj hizmeti: Rizom Beach aile oteli olarak,

otelimizde 1 adet kaydıraklı büyük açık karma havuz, kadınlara özel biri kaydıraklı 2 adet açık havuz, kapalı erkek havuzu ve çocuk havuzları mevcuttur. Doyasıya havuzun ve plajın tadını çıkarabilirsiniz.

Spa ve sağlık hizmeti: Rizom Beach aile oteli olarak sunmuş olduğumuz bir diğer hizmet ise spa ve sağlık hizmetidir. Otelimizde, kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış Türk hamamı, buhar odası ve sauna mevcuttur. Profesyonel ekibimiz ve uzak doğu masajları, aroma terapi, aleo vera masajı, yağlı masajlar, kahve masajı, taş masajı, peeling ve cilt bakımı yaparak daha zihinde ve daha sağlıklı görünmenize fayda sağlayacaktır.

RİZOM BEACH AİLE OTELİ İLETİŞİM ADRESİ

Antalya'nın göz kamaştırıcı güzelliklerini sunmaya devam etmekteyiz. Rizom Beach aile otelinden erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. İletişim bilgilerinden iletişime geçin.

Telefon

+90 (242) 505 50 00

Adres

Göksu Mah. 101.Sk. N:2/B 07350 Kumluca/Antalya

E-posta

[email protected] .