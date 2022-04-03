Rize imsakiye 2022 | Rize'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Rize iftar vakti | Rize ramazan vakitleri

Rize imsakiye 2022 | Ramazan ayının en merak edilen konusu, iftar vakitleri oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her il ve ilçeye göre imsakiyeleri yayınladı. Peki Rize'de ezan saat kaçta okunuyor? Rize akşam ve sahur ezanı vakti, Rize iftar vakti...