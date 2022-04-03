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Rize imsakiye 2022 | Rize'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Rize iftar vakti | Rize ramazan vakitleri
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Rize imsakiye 2022 | Rize'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Rize iftar vakti | Rize ramazan vakitleri

Rize imsakiye 2022 | Ramazan ayının en merak edilen konusu, iftar vakitleri oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her il ve ilçeye göre imsakiyeleri yayınladı. Peki Rize'de ezan saat kaçta okunuyor? Rize akşam ve sahur ezanı vakti, Rize iftar vakti...

28 Dakika Önce
2022-04-03 17:44:24
Rize imsakiye 2022 | Rize'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Rize iftar vakti | Rize ramazan vakitleri

Ramazan ayının en merak edilen konusu, iftar vakitleri oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her il ve ilçeye göre imsakiyeleri yayınladı. Peki Rize'de ezan saat kaçta okunuyor? Rize akşam ve sahur ezanı vakti, Rize iftar vakti...

Rize imsakiye 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Rize imsakiyesi aşağıda yer alıyor. Rize'de ilk gün 18.50'de açılacak olan oruçlar, son gün 19.21'de açılacak.

rize imsakiye .

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