Rize imsakiye 2022 | Rize'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Rize iftar vakti | Rize ramazan vakitleri
Rize imsakiye 2022 | Ramazan ayının en merak edilen konusu, iftar vakitleri oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her il ve ilçeye göre imsakiyeleri yayınladı. Peki Rize'de ezan saat kaçta okunuyor? Rize akşam ve sahur ezanı vakti, Rize iftar vakti...
2022-04-03 17:44:24
Ramazan ayının en merak edilen konusu, iftar vakitleri oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her il ve ilçeye göre imsakiyeleri yayınladı. Peki Rize'de ezan saat kaçta okunuyor? Rize akşam ve sahur ezanı vakti, Rize iftar vakti...
Rize imsakiye 2022
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Rize imsakiyesi aşağıda yer alıyor. Rize'de ilk gün 18.50'de açılacak olan oruçlar, son gün 19.21'de açılacak.
YORUMLAR (0)