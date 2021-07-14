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Rize'de şiddetli yağış ve sel: AFAD ekipleri harekete geçti

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

30 Dakika Önce
2021-07-14 23:58:49
Rize'de şiddetli yağış ve sel: AFAD ekipleri harekete geçti

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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Rize ili genelinde bugün aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Rize'nin Çayeli ilçesi bakır istasyonunda metrekareye 190, Çayeli ilçesinde metrekareye 148, Güneysu ilçesinde metrekareye 207 kilogram yağış düştüğü bilgisinin alındığı belirtilen açıklamada, Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu 30'a yakın ihbarın alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rize ili Muradiye Beldesi, Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin olduğu bilgisi alınmıştır. AFAD, JAK, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgede çalışmalara devam etmektedir. Tedbir amacıyla bugün gündüz saatlerinde Erzurum ilinden görevlendirilen arama kurtarma personeli bölgede çalışmalara başlamış olup Trabzon ilinde bekletilen Samsun ekibi de Rize ilinde çalışmalara katılmıştır. Taşkın nedeniyle yolu kapanan Güneysu ilçesine bağlantı yolundan ulaşım sağlanmaktadır.

Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Tokat il AFAD'dan da bir ekip tedbir amacıyla Trabzon'a sevk edilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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