Renkli Doppler Neden Önemli?

81 ilden uygulanan renkli doppler birçok nedenler doğrultusunda önem arz eder. Uygulama profesyonel anlamda uygulandığından hastaların %100 memnun kalmasını sağlar. Renkli ultrason birçok hastalıkların hem teşhis hem de takip edilmesinde uygulanır. Bu nedenle yöntem geniş nedenler doğrultusunda uygulanır.

Renkli ultrasonlar doğrudan hastalıkların daha erken sürede ve şeffaf bir şekilde teşhis edilmesini sağlar. Bu nedenle de en çok başvurulan tanı uygulamaları arasında yer alır.

Renkli Doppler Nedir?

Renkli dooplerler sadece alanında uzman olan hekim tarafından uygulanır. Yöntem şeffaf olduğundan problemsiz bir şekilde test sonucunuzu alabilirsiniz.

Renkli Doppler Nasıl Çekilir?

Renkli ultrasonlar da tıpkı renksiz ultrasonlar gibi görüntüleme sistemi üzerinden çekimi yapılır. Uygulamada hasta öyküsü mutlaka önceden alınır.

Renkli Doppler Hangi Alanlarda Kullanılır?

Renkli ultrasonlar da aynı şekilde checkuplar gibi birçok farklı alanlarda kullanılır. Uygulama daha çok kalp ve damar hastalıkları, anne karnındaki bebeğin sağlık durumu ve cinsiyetinin saptanması, çeşitli iç hastalıkları ve cinsel yolla bulaşan hastalık tespitinde uygulanır.

Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Renkli dooplerlerin neticesi sadece 48 saat içerisinde çıkar. Bu nedenle hastanın test sonucunda uzun süreli beklemesine gerek yoktur. Fakat bu gibi uygulamalarda dikkat edilmesi gerekenler söz konusudur. Renkli ultrasonların da sadece kurumsal kimlikli özel doktor klinik merkezlerinden alınması son derece önemlidir.

Renkli ultrasonların sonucu hem sağlık merkezlerinden hem de doktor sitelerinden gizlilik içerisinde yayınlanır. Bu nedenle birçok hastalar zaman kaybetmemek açısından renkli ultrason sonucunu direk olarak doktor sitesinden öğrenmeyi daha ideal görüyor. Sizler de özellikle iş yoğunluğuna sahip olmanız durumunda renkli ultrason sonucunuzu doktor sitesinden de takip edebilirsiniz.

Aç Karnına Mı Çekilir?

Renkli ultrasonlar, checkuplar ve birçok sağlık taramaları genel olarak aç karnına çekilir. Bu durumda test ve sağlık taramaları neticeleri daha net olarak sunulur. Fakat bazı durumlarda ya da direk hasta yaşam tarzı doğrultusunda uygulamalar tok karnına da çektirilebilir. Bu duruma sadece ilgili hekim tarafından karar sunulur.

Renkli Doppler Hangi Hastalıkları Gösterir?

Birçok hastalıkları renkli doppler gösterir. Bu hastalıklar arasında çeşitli kalp ve damar hastalıkları, kas grubu hastalıkları birinci sırada yer alır. Pek çok riskli ve cinsel kanalla bulaşan hastalıkları da renkli ultrasonlar gösterebilir.

Check Up Nedir?

Check uplar direk olarak hastanın içini bilgisayar üzerinden gösteren özel tıbbi bir uygulamadır. Bu uygulama üzerinden de sıradan testler üzerinden tespit edilemeyen birçok sağlık sorunları 1 gün içerisinde zahmetsiz bir şekilde tespit edilebilir. Ayrıca check uplar standart paketler halinde de hali hazırda satışa sunulur. Bu paketler kadın ve erkekler için ayrı ayrı hazırlanır.

Özellikle profesyonel medikal firmaları sitelerinden check up paketleri en uygun ve kargo ücretsiz olarak adrese gönderilir. Bu kapsamda sizler de tercihiniz ve cinsiyetinize en uygun check up paketlerinden en uygun ödeme yaparak satın alabilirsiniz.

Check Up Neleri Kapsar?

Checkuplar kalp ve damar testleri, idrar ve kan testleri, akciğer grafisi, annelik estetiği testleri,böbrek testleri, babalık ve sperm testlerini kapsar. Evinizin konforunda check up türü olan renkli dooplerler hakkında ayrıca doktorunuzdan da kapsamlı olarak bilgi alabilirsiniz.

Check Up Nasıl Yapılır?

Check uplar da pratik anlamda uygulanır. Yöntemin herhangi riskleri bulunmaz. Bu nedenle güvenilir uygulamalardan biridir. Check up görüntülenme cihazları ya da bilgisayar üzerinden uygulanır.

Check Up Ne Kadar Sürer?

Check upların süreçleri bugün daha da kısadır. Yüksek donanımlı sağlık merkezlerinden bu uygulama süreçleri sadece 1 gündür.

Check Up Neden Yaptırmalısınız?

Check uplarınızı ruh sağlığınız haricinde birçok iç hastalıklarınız için ya da herhangi hastalık olmasa dahi sağlık durumunuzu öğrenmek için yaptırmalısınız.

Ultrason Nedir?

Ultrasonlar gebelik ve anne karnındaki bebeğin cinsiyeti ile sağlık durumunu öğrenmek açısından uygulanan farklı bir tanı uygulamasıdır.Hasta, checkuplar alanına götürülerek buradan bilgisayarla renkli ultrason çekim işlemleri yapılır.

Ultrason Nasıl Çekilir?

Yüksek teknolojili görüntüleme merkezleri üzerinden ultrason çekilir. İşlem dakikalar içerisinde tamamlanır. Özel bir cihazın hasta karın bölgesinde gezdirilerek işlem uygulanır.

Ultrason Hangi Alanlarda Kullanılır?

Ultrasonlar da geniş alanda kullanılır. Yöntem bebek cinsiyeti öğrenilmesi, annelik durumu, gebelik dönemi sağlığında kullanılır.

Ultrason Çeşitleri Nelerdir?

Ultrasonların birçok türleri söz konusudur. Pelvi ultrason, abdominal ultrason, meme ultrasonu, transvajinal ultrason, tiroid ultrasonu, ekokardiyografi, beyin ultrasonu ve transrektal ultrason gibi birçok türleri yer alır. .