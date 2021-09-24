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Rekortmen dalgıçtan 6 kiloluk sinarit avı

Çanakkale'de, tüpsüz olarak zıpkınla 17 metre derinliğe serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (48), 6 kilogram ağırlığında, 65 santim boyunda sinarit avladı.

1 Saat Önce
2021-09-24 18:02:11
Rekortmen dalgıçtan 6 kiloluk sinarit avı

Boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarını fotoğraflayıp, sosyal medyada paylaşmasıyla tanınan Çanakkaleli rekortmen dalgıç Müjdat Turan, son olarak 6 kilogram ağırlığında sinarit avladı. Bozcaada açıklarında, 17 metre derinlikte gerçekleştirdiği, 2,5 dakika su altında kaldığı dalışta, 6 kiloluk sinariti zıpkınla avlayan Turan, trofelerine bir yenisini ekledi. Turan, balığın renklerini takipçilerine ulaştırmak için boyutundan dolayı 'sinarit baba' olarak adlandırdığı avıyla sudan çıkıp, fotoğraf çektirdi.

Sinariti, sudan çıkardıktan 10 dakika sonra renklerinden bazılarının kaybolmaya başladığını belirten Turan, "Bu nedenle balıkla birlikte sudan çıkar çıkmaz bir fotoğraf çektirdim. Balığın renkleri de tüm canlılığıyla görülüyordu. Benim için heyecan verici bir trofe avı oldu. Takipçilerimle paylaştığım fotoğraf da çok beğenildi" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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