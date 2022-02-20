Reklamcılar Derneği'nin yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu
Reklamcılar Derneği’nin 2022 yılı yönetim kadrosunda yer alacak isimler dün gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında belirlendi.
2022-02-20 22:10:18
Derneğe başkanlık edecek isim Banun Erkıran olurken, derneğin asbaşkanı Burcu Özdemir, medya asbaşkanı İnanç Dedebaş, genel sekreteri Ela Gökhan ve saymanı Serkan Parker olarak belirlendi.
Reklamcılar Derneği'nin yeni dönem yönetim kurulunda yer alacak sektör profesyonellerinin tam listesi ise şu şekilde:
- Banun Erkıran – Başkan (People)
- Burcu Özdemir – Asbaşkan (TBWA\İstanbul)
- İnanç Dedebaş – Medya Asbaşkan (Publicis Groupe)
- Ela Gökkan – Genel Sekreter (MullenLowe)
- Serkan Parker – Sayman (Rafineri)
- Alemşah Öztürk (4129 Grey – AKQA)
- Arda Erdik (Tribal World Wide Istanbul)
- Cüneyt Devrim (Havas Worldwide Istanbul)
- Fatih Tüylüoğlu (VMLY&R Istanbul)
- Ali Göral (Lokal)
- Bülent Yar (GroupM)
- Erdal Kale (OPN)
- Emin Örge (Innocean)
- Mehmet Özkanoğlu (Cheil Mea FZC)
- Ali Musa Paça (PunchBBDO)
- Sarper Danış (Hype)
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