Regaip Kandilinin anlam ve önemi nedir?

2021 yılında 18 Şubat’a, 2022 yılında ise 3 Şubat’a denk gelecek olan Regaip Kandili, Türkiye’de müslümanlar tarafından oldukça özel sayılan günlerdir biridir. Rahmetin ve bereketin insanlar üzerinde arttığı nadir günlerden biri olan Regaip Kandili, birçok müslüman tarafından huşuyla geçirilir. Peki Regaip Kandili nedir? Regaip Kandilinin anlamı nedir? Müslümanlar için Regaip Kandilinin önemi nedir?

Recep, Şaban ve Ramazan ayının oluşturmuş olduğu üç aylar müslümanlar tarafından oldukça önemli sayılan günlerden biridir. Bu dönemde milyonlarca müslüman hayatlarını dini hükümlere göre dizayn etmede daha hassas davranılırlar. Özellikle son ay olan Ramazan ayına ve oruç ibadetine bir hazırlık süreci olan bu aylar, müslümanlar tarafından çeşitli ibadetlerle ve zikirlerle Allah'ı anmakla geçer. Regaip Kandili'de Recep, Şaban, Ramazan olarak bilinen üç aylara girdiğimizi müjdeleyen bir gecedir. İşte tüm detayları ile mukaddes Regaip Kandili…

Regaip kelimesinin anlamı nedir?

Kelime anlamı olarak arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi arzulamak anlamına gelen Arapça kökenli re-ğa-be fiilinden türeyen ve kendisine rağbet edilen şey anlamına gelen regibe, regaip kelimesinin türediği isimdir. Regibe isminin çoğulu olan regaip, kendisine rağbet edilen şeyler anlamına gelmektedir.

Regaip kandili nedir?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının oluşturmuş olduğu ve rahmetin bol olduğu üç aylara girişin habercisi olan Regaip kandili, Türkiye'de müslümanlar tarafından önemli görülen günlerden biridir. Bu gecelere kandil denmesinin nedenlerinden biri Osmanlı'ya dayanmaktadır. 2.Selim döneminde bu gibi özel günler camilere asılan kandiller ile etrafın aydınlatılmasından gelmektedir. O dönemden sonra bu gibi gecelere kandil geceleri denmiştir.

Regaip kandillerinin en görkemli şekilde kutlanıldığı dönemler 1700'lü yıllardır. Bu dönemde tekke, zaviye ve medreselerde Regaip kandilleri çeşitli gösterilerle kutlanmıştır. Bu geceye özel olarak tasavvuf ile uğraşan kişiler regaibiye adını verdikleri ve gecenin önemini gösteren şiirler yazmışlardır.

Regaip kandilinde ne tür ibadetler yapılır?

Bu gecede yapılabilecek en güzel ibadetlerden biri de zikir getirmektir. Furkan Suresi 58.ayette “Ve sen, ölümsüz olana güvenip dayan. Ve O'nu övgü ile yücelt. O'nun kullarının suçlarından haberdar olması sana yeter” bildirildiği gibi Allah'ı zikretmek hayırlı bir davranış olarak görülür. Bu sebeple Regaip kandillerinde Allah'ı bolca zikretmek, yapılabilecek en güzel ve sevap dolu ibadetlerden biridir.

Birçok alim bu gecede dua ve tevbe etmek, namaz kılmak gibi ibadetler ile geçirilmesini tavsiye ederler. Bunun yanı sıra regaip kandillerinde Kur'an-ı Kerim okumak/dinlemek, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (sav)'ya salat-u selamlar getirmek, kaza ve nafile namazları kılmak, tefekkürde bulunmak, geçmişte yaptıklarımızın muhasebesini yapmak gibi ibadetlerde yapılabilir.

Recep ayının önemi nedir?

Regaip kandilinin hem perşembeyi cumaya bağlayan akşamda hem de Recep ayında yer alması bu günü özel kılan bir diğer şeydir. Bunun yanı sıra Recep ayında sadece Regaip kandili gerçekleşmemektedir. Regaip kandilinin yanı sıra Recep ayında Miraç kandili de gerçekleşmektedir.

Recep ayı bilindiği gibi Kur'an da haram aylar olarak görülen aylardandır. Recep ayının yanı sıra Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları da haram ayları sayılmaktadır. Haram aylarında özellikle insanların hac ziyaretlerinin sorunsuz geçmesi için kökleri Hz.İbrahim'e dayanan belli kurallar koyulmuştur. Hz.İbrahim döneminden itibaren bu kurallar insanlar tarafından kullanılmaya devam etmiştir. Özellikle Cahilliye döneminde de müslüman olmayan halk bu aylarda savaş yapmaktan kaçınmışlardır. Toplumda var olan bu uygulamaya müslümanlarda uyarak özellikle haram aylarda kendilerine karşı herhangi bir saldırı olmadığı sürece hiç kimseye saldırmamışlardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.