Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Oyuncu kadrosunda kimler olacak?

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? konusu nedir? Recep İvedik 7 oyuncu kadrosunda kimler olacak? Recep İvedik film serisinin oyuncuları kim?

Geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyuran Şahan Gökbakar, yaptığı paylaşımda 'Recep İvedik 7'nin senaryosunu yazdığını takipçilerine açıkladı.

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? İşte Recep İvedik 7 son gelişmeleri

Geçtiğimiz günlerde Recep İvedik 7'nin çekimleri başladı. Öte yandan Recep İvedik 7'nin set görüntüleri basına yansıdı. Merakla beklenen filmin ne zaman vizyona gireceği konusunda araştırmalar devam ederken konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak?

Recep İvedik 7 için geri sayım başladı. Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı, Başrollerinde Şahan Gökbakar, Öznur Serçeler ve Nurullah Çelebi'nin yer aldığı Recep İvedik 7, çekimlerin sona ermesinin ardından vizyona girecek. İşte, Recep İvedik 7'den son bilgiler...

2008 yılında ilk filmiyle sinemalarda izleyiciyle buluşan Recep İvedik serisinin son filmi için çekimler başladı.

2019 yılında gösterime giren serinin en güncel filmi Recep İvedik 6, 3,97 milyon kişi tarafından izlenmişti. Recep İvedik 7 filminin de 2023 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

Recep İvedik "1,2,3,4,5,6" Film Serisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Şahan Gökbakar

Sevim Yatlılar

Zeynep Çamcı

Volkan Cal

Deniz Bozkurt

Mehmet Yumurtacı

Murat Mahmutyazıcıoğlu

Mehmet Önder

Dilara Yüzer

Oktay Dener

Vahdet Çakar

Çağatay Ulusoy

Aslı Nişancı

Turgut Tunçalp

Sertan Kutay

Başar Doğusoy

Bekir Tosun

Burak Haktanır

Cem Korkmaz

Barış Bulut-Taylan

Ece İncebay

Ali İhsan Varol

İrfan Kangı

Ekrem Aral Tuna

Aziz Karakaya

Fatma Edizer

Serkan Sağdıç

Caner Tanrıverdi

Berna Üçkaleler

Gülşah Yanaş

Halil İbrahim Yılmaz

Nurullah Çelebi

Chidi Benjamin John

Kepsin Misodi Teke

Lorraine Kadye

Somer Karvan

MbayeDieng .