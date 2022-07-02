Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Oyuncu kadrosunda kimler olacak?
Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? konusu nedir? Recep İvedik 7 oyuncu kadrosunda kimler olacak? Recep İvedik film serisinin oyuncuları kim?
2022-07-02 16:52:25
Geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyuran Şahan Gökbakar, yaptığı paylaşımda 'Recep İvedik 7'nin senaryosunu yazdığını takipçilerine açıkladı.
Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? İşte Recep İvedik 7 son gelişmeleri
Geçtiğimiz günlerde Recep İvedik 7'nin çekimleri başladı. Öte yandan Recep İvedik 7'nin set görüntüleri basına yansıdı. Merakla beklenen filmin ne zaman vizyona gireceği konusunda araştırmalar devam ederken konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak?
Recep İvedik 7 için geri sayım başladı. Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı, Başrollerinde Şahan Gökbakar, Öznur Serçeler ve Nurullah Çelebi'nin yer aldığı Recep İvedik 7, çekimlerin sona ermesinin ardından vizyona girecek. İşte, Recep İvedik 7'den son bilgiler...
2008 yılında ilk filmiyle sinemalarda izleyiciyle buluşan Recep İvedik serisinin son filmi için çekimler başladı.
2019 yılında gösterime giren serinin en güncel filmi Recep İvedik 6, 3,97 milyon kişi tarafından izlenmişti. Recep İvedik 7 filminin de 2023 yılında vizyona girmesi bekleniyor.
Recep İvedik "1,2,3,4,5,6" Film Serisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Şahan Gökbakar
Sevim Yatlılar
Zeynep Çamcı
Volkan Cal
Deniz Bozkurt
Mehmet Yumurtacı
Murat Mahmutyazıcıoğlu
Mehmet Önder
Dilara Yüzer
Oktay Dener
Vahdet Çakar
Çağatay Ulusoy
Aslı Nişancı
Turgut Tunçalp
Sertan Kutay
Başar Doğusoy
Bekir Tosun
Burak Haktanır
Cem Korkmaz
Barış Bulut-Taylan
Ece İncebay
Ali İhsan Varol
İrfan Kangı
Ekrem Aral Tuna
Aziz Karakaya
Fatma Edizer
Serkan Sağdıç
Caner Tanrıverdi
Berna Üçkaleler
Gülşah Yanaş
Halil İbrahim Yılmaz
Nurullah Çelebi
Chidi Benjamin John
Kepsin Misodi Teke
Lorraine Kadye
Somer Karvan
MbayeDieng .
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